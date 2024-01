Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tây Ninh

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Tây Ninh, ngay từ đầu năm 2023, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung xây dựng và ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 9-12-2022 cùng các chương trình, kế hoạch, các nội dung đột phá với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nội dung đề ra trong Nghị quyết. Đến nay, ước thực hiện theo Nghị quyết số 06-NQ/TU, có 12 chỉ tiêu đạt và vượt, 6 chỉ tiêu không đạt, 3 chỉ tiêu chờ kết quả kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu mở đầu buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tây Ninh

Cụ thể, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP – theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện 59.590 tỷ đồng, tăng 6,12% so với cùng kỳ; GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.931 USD. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 40.755 tỷ đồng, đạt, tăng 10,01% so với CK, đạt 37,1% GRDP (NQ: 37%).

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 11.000 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, giảm 9,8% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa 9.600 tỷ đồng, đạt 100% so với dự toán, giảm 8,8% so với cùng kỳ; tổng chi cân đối ngân sách địa phương đạt 12.962 tỷ đồng, tăng 25%; giải ngân xây dựng cơ bản ước đến hết 31-1-2024 đạt 4.406,54 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 95,33% kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao; trong đó vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia ước giải ngân đạt 124,661/124,661 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Thu hút đầu tư nước ngoài có sự khởi sắc, đạt 751 triệu USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ; thu hút đầu tư trong nước ước đạt 12.545 tỷ đồng, giảm 24,3% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 5,79 USD, đạt 83% so với kế hoạch, giảm 9,1% so với cùng kỳ (kế hoạch: tăng 8%).

Đáng chú ý, ngành du lịch có sự tăng trưởng tốt với hơn 5,1 triệu lượt khách, đạt 102% kế hoạch, tăng 13,2% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch đạt 2.000 tỷ đồng, đạt 111,1% kế hoạch, tăng 36,5% so với cùng kỳ. Triển khai thực hiện các giải pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp, kiểm soát tốt, đảm bảo các các hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch đi vào nền nếp, tạo môi trường tốt cho du khách đến tham quan, trải nghiệm các danh lam, thắng cảnh và sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương. Tổ chức thành công sự kiện “Ngày Tây Ninh tại Hà Nội” hưởng ứng Kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10-10-1954 - 10-10-2023).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Đồi 82)

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã tới viếng nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Đồi 82) trên địa bàn huyện Tân Biên. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và vì tình hữu nghị quốc tế cao cả.

XUÂN TRUNG