Chủ tịch UBND TPHCM: Chuyển đổi số phải đi từ những vấn đề nhỏ nhất trong đời sống

Chuyển đổi số phải được triển khai một cách thực chất, bắt đầu từ những vấn đề nhỏ nhất trong đời sống hằng ngày, không nên quan niệm đó là những phần mềm cao siêu hay “phi thuyền vũ trụ”.

Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và họp mặt đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị, tổ chức tại phường Bến Thành sáng 4-1.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (giữa) trao đổi cùng lãnh đạo phường Bến Thành. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đánh giá điểm sáng nổi bật của phường Bến Thành trong năm 2025 là tư duy đột phá trong đổi mới cách nghĩ, cách làm và phương thức hoạt động theo hướng thực tế, hiệu quả. Theo đồng chí, cách nghĩ, cách làm trong Đảng, chính quyền và các đoàn thể đã bớt giáo điều, đi vào thực tiễn từ những việc nhỏ nhưng thiết thực.

Cùng tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM (bìa phải). Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong triển khai Nghị quyết 57, phường Bến Thành đạt nhiều kết quả rõ nét thông qua việc ứng dụng trợ lý AI, triển khai “Biệt đội hỗ trợ số”… Qua đó cho thấy chính quyền phường đã bắt nhịp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bằng những việc làm cụ thể, thực chất.

Từ tư duy đổi mới, Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng kinh tế – xã hội của phường tiếp tục phát triển tích cực, đóng góp chung vào sự phát triển của Thành phố. Đồng chí cũng cho biết, thời gian tới TPHCM sẽ trở thành “đại công trường” nhằm phục vụ việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, đồng thời thực hiện chủ trương của Tổng Bí thư Tô Lâm về xây dựng TPHCM trở thành siêu đô thị mang tầm quốc tế, từng bước khắc phục các tồn tại như ô nhiễm môi trường, ngập nước, ùn tắc giao thông và tệ nạn ma túy.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Đảng bộ phường Bến Thành tiếp tục quán triệt tư duy đột phá, trở thành đơn vị đi đầu trong đổi mới, chủ động nghĩ, chủ động làm, dám làm và dám chịu trách nhiệm để phục vụ người dân tốt hơn. Đồng thời, thực hiện phương châm “5 thực”: nghĩ thực, nói thực, làm thực, có sản phẩm thực và có kết quả thực, trong đó người dân phải là đối tượng được thụ hưởng thực sự.

Chủ tịch UBND TPHCM trao các phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, cần nhân rộng mô hình “ba nhà” gồm Nhà nước – Doanh nghiệp – Người dân, tận dụng sức mạnh của doanh nghiệp thông qua cơ chế, thể chế, sự đồng thuận về chủ trương, thủ tục hành chính và vận động người dân cùng tham gia.

Nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số, Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng với quy mô dân số đông, khối lượng công việc ngày càng lớn, chính quyền buộc phải chuyển đổi số mới quản lý hiệu quả. Việc chuyển đổi số cần xuất phát từ đời sống, giải quyết những nhu cầu cụ thể, thiết thân của người dân.

Đánh giá cao việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh thời gian qua, Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng đây là cách làm ý nghĩa trong tuyên truyền, học tập và làm theo Bác, đồng thời đề nghị phường Bến Thành tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình này.

Đông đảo người dân, đảng viên phường Bến Thành đến dự hội nghị sáng 4-1

Dịp này, Đảng ủy phường Bến Thành đã khen thưởng các tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 và giai đoạn 2020–2025; tổ chức trao phụng dưỡng, tặng quà cho 9 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. UBND TPHCM cũng trao 100 phần quà, tổng trị giá 100 triệu đồng, đến 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Chủ tịch UBND TPHCM trao các phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền

MẠNH THẮNG - CẨM NƯƠNG