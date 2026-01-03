Chuyển đổi số từ việc nhỏ nhất

Một buổi trưa cuối tuần, những người trẻ ở phường Phú Thuận (TPHCM) vẫn miệt mài trên màn hình máy tính với hình hài của ứng dụng “Phú Thuận 360” - dự án tâm huyết của phường mà anh Trần Hùng Lộc, Phó Bí thư Đoàn phường Phú Thuận và Đỗ Trần Hải Nam đang nỗ lực hoàn thiện những bước cuối cùng.

Nam là đội trưởng đội hình “Bình dân học vụ số” của Đoàn phường, đồng thời là Bí thư Chi đoàn khu phố 5. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, hai anh em bàn nhau bổ sung thêm một số nội dung cho mô hình “Phú Thuận 360” - một tấm bản đồ số để người dân chỉ cần quét mã hoặc tra cứu là tìm đúng nơi cần đến, đúng thủ tục cần làm.

Anh Hùng Lộc kể, câu chuyện chuyển đổi số ở cơ sở đôi khi bắt đầu từ những câu hỏi rất đời thường: “Trụ sở Công an phường ở đâu?”. Theo anh, sau sáp nhập, nhiều cô, chú ở khu phố chưa quen tên mới, chưa thuộc địa bàn mới; người dân đi làm giấy tờ có lúc còn loay hoay giữa nhiều đầu mối. Chính từ những tình huống tưởng nhỏ như vậy, Đoàn phường Phú Thuận càng có thêm động lực để nghĩ ra các sáng kiến chuyển đổi số, hỗ trợ người dân một cách thiết thực.

Thời gian qua, anh cùng tập thể Ban Thường vụ Đoàn phường Phú Thuận đã triển khai công trình thanh niên “Phú Thuận 4.0 - Tra cứu thông tin khu phố trong một chạm”. Công trình sử dụng nền tảng Google Sites để cung cấp một công cụ tiện ích, miễn phí, giúp người dân tra cứu thông tin khu phố và liên hệ với cán bộ địa phương nhanh chóng, chính xác. Hệ thống cho phép người dân tra cứu bằng cách quét mã QR hoặc truy cập đường link trực tiếp. Sau khi nhập địa chỉ nhà, người dân có thể tra cứu các thông tin công khai như tên khu phố mới; họ tên và số điện thoại của Công an khu vực, Trưởng khu phố và Ban điều hành khu phố.

Trò chuyện với chúng tôi, Hải Nam cho biết, đội hình “Bình dân học vụ số” đôi lúc bị quá tải, gặp một số khó khăn, nếu bạn trẻ không đủ kiên nhẫn thì rất khó giúp các cô chú lớn tuổi thao tác được. Hóa ra, “bình dân học vụ số” không chỉ là hỗ trợ người dân dùng ứng dụng trên điện thoại hay nộp hồ sơ trực tuyến. Đó còn là một cuộc gặp gỡ giữa thế hệ trẻ và thế hệ đã đi qua chiến tranh, là nơi người trẻ hỗ trợ kỹ năng công nghệ, còn người đi trước trao truyền lòng yêu nước và những câu chuyện lịch sử không thể tìm trên bất cứ ứng dụng nào…

THU HOÀI