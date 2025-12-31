Đưa vào hoạt động cơ sở 2 Bệnh viện Nhân dân Gia Định ở phường Bến Thành

Sáng 31-12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định ra mắt và đưa vào hoạt động cơ sở 2 tại số 125 Lê Lợi, phường Bến Thành, TPHCM – được kế thừa và phát triển từ nền tảng hạ tầng của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn trước đây.

Đến dự và chúc mừng có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, cơ sở 2 được định hướng phát triển đồng bộ, từng bước hình thành một cực y tế mới tại lõi trung tâm thành phố, có khả năng tiếp nhận và điều trị các ca bệnh nặng, phức tạp, đặc biệt trong các lĩnh vực cấp cứu, hồi sức, ngoại khoa và nội khoa chuyên sâu.

Đây cũng là không gian thuận lợi để đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và liên thông chuyên môn trong toàn hệ thống y tế thành phố, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đồng đều giữa các cơ sở.

Bên cạnh đó, bệnh viện sẽ triển khai kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng theo chương trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2031 đã được HĐND TPHCM thông qua. Đây là điều kiện quan trọng để bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, từng bước tiệm cận và hướng tới các chuẩn mực quốc tế trong tương lai không xa, đáp ứng yêu cầu phát triển của một hệ thống y tế hiện đại trong bối cảnh TPHCM là siêu đô thị hơn 14 triệu dân.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi ra mắt Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2



Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, việc đưa cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định đi vào hoạt động không chỉ là mở rộng quy mô của một bệnh viện tuyến cuối, mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc bảo đảm an toàn y tế cho khu vực lõi trung tâm thành phố – nơi tập trung đông dân cư, người lao động và du khách, với mật độ giao thông cao và nhu cầu cấp cứu, chăm sóc y tế chuyên sâu rất lớn.

“Sự hiện diện của một bệnh viện đa khoa có năng lực chuyên môn cao ngay tại trung tâm giúp rút ngắn thời gian tiếp cận dịch vụ y tế, nâng cao khả năng ứng phó các tình huống khẩn cấp, đồng thời bổ sung một cực y tế trọng điểm trong cấu trúc y tế đô thị của TPHCM”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 thăm khám cho người bệnh

Đồng thời, người đứng đầu ngành y tế TPHCM cho biết, với lợi thế vị trí trung tâm, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 được xác định là điểm tiếp nhận và xử trí cấp cứu quan trọng, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM trong tổ chức cấp cứu ngoài bệnh viện và vận chuyển người bệnh. Sự kết nối này góp phần rút ngắn “thời gian vàng” trong cấp cứu, nâng cao hiệu quả xử trí các trường hợp tai nạn, sự cố y tế và các ca bệnh nặng, phức tạp phát sinh tại khu vực trung tâm thành phố.

Cùng ngày, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Hồi sinh tim phổi (CPR): Các cập nhật mới từ hướng dẫn của Hội đồng Hồi sức Châu Âu (ERC) và Hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) năm 2025”, với sự tham gia báo cáo của các chuyên gia đầu ngành hồi sức tích cực tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, tiền thân của Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 khởi nguồn từ một phòng khám được xây dựng năm 1914 dành cho người Việt. Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 nhìn từ trên cao Năm 1939, bệnh viện được hoàn thành với tên gọi Polyclinique Dejean de la Bâtie, còn được biết đến với tên “Nhà thương Chú Hỏa” nhờ sự đóng góp của gia đình ông Hứa Bổn Hòa. Năm 1955, cơ sở này được đổi tên thành Bịnh viện Sài Gòn (Bệnh viện Đô thành). Đến năm 1971, bệnh viện đã hình thành cơ cấu hoạt động tương đối hoàn chỉnh và đến năm 1985 sáp nhập với Trạm Vận chuyển Cấp cứu, trở thành Trung tâm Cấp cứu Thành phố.

THÀNH SƠN