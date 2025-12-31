Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác báo chí

Chiều 31-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở VH-TT và Hội Nhà báo TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Các đồng chí chủ trì hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2025. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM.

Theo báo cáo, năm 2025, dù gặp nhiều khó khăn, các cơ quan báo chí, xuất bản Thành phố đã nỗ lực giữ vững uy tín thương hiệu; chú trọng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận nhiều hơn, nhanh hơn với bạn đọc, mức độ lan tỏa thông tin cao. Đặc biệt, các hoạt động truyền thông “sau mặt báo” khá phong phú và được công chúng, dư luận đánh giá cao.

Các đơn vị xuất bản chủ động trong việc phát triển sản phẩm, đa dạng phương thức xuất bản, truyền thông, phát hành, giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh, triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất bản.

Để đạt được những kết quả trên, ngay từ đầu năm, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục, thực hiện các tuyến bài sâu sắc, tạo không khí phấn khởi, tự hào nhân các ngày kỷ niệm lớn, như: 95 năm Ngày thành lập Đảng; 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam…

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2025. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công tác phối hợp giữa cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí Thành phố với cơ quan chủ quản nhằm định hướng hoạt động của cơ quan báo chí Thành phố cũng được triển khai hiệu quả, nhất là liên quan đến vấn đề chuyển đổi số, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và các đề xuất kiến nghị về hỗ trợ phát hành cho các cơ quan báo chí.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố đã kịp thời bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố để chỉ đạo công tác tuyên truyền trên báo chí và không gian mạng trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Định hướng và chỉ đạo cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngoài ra, tổ chức thành công Giải Báo chí Thành phố lần thứ 43, tổ chức khen thưởng các tác phẩm báo chí hay từng quý, kịp thời ghi nhận sự đóng góp của các tác giả, nhóm tác giả. Đồng thời biểu dương hơn 400 tác phẩm báo chí hay, có tác động tích cực.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Những chỉ đạo thường xuyên và chủ động từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng các cơ quan chức năng của Thành phố, các cơ quan báo chí Thành phố chú trọng thực hiện công tác chuyển đổi số, đẩy mạnh sử dụng mạng xã hội để tiếp cận nhiều hơn, nhanh hơn đến với công chúng báo chí, như Facebook, YouTube, TikTok…. Các đơn vị đã tăng cường khai thác ứng dụng truyền thông đa phương tiện trên trang điện tử để phát huy tối đa hiệu quả thông tin, như: audio, video, infographic, long-form, e-magazine…

Trong công tác xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo nhà xuất bản Thành phố nâng cao chất lượng công tác xuất bản và các xuất bản phẩm. Chỉ đạo nhà xuất bản tập trung và chủ động xây dựng, tìm kiếm, lựa chọn nội dung bản thảo có chất lượng phục vụ công tác tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2025.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố công tác lãnh đạo nhà xuất bản hướng đến nêu cao tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm đơn vị xuất bản; tăng cường ứng dụng công nghệ đáp ứng phương thức xuất bản mới.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2025. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm 2026 Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tiếp tục hoàn thành sắp xếp báo chí. Trong đó, tập trung tham mưu hoàn thành việc sắp xếp các cơ quan báo chí Thành phố theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo ổn định tư tưởng đội ngũ và hiệu quả hoạt động sau sắp xếp; nâng cao chất lượng công tác phát ngôn và truyền thông chính sách, gắn với việc triển khai thực hiện Luật Báo chí (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, như: Triển khai chiến dịch truyền thông cao điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội XIV của Đảng; Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

THÁI PHƯƠNG - THU HƯỜNG