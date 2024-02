Chủ tịch UBND TPHCM: Môi trường quân đội là trường đại học thứ 2

Năm nay, TPHCM được giao chỉ tiêu 4.906 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 3.956 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 950 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam đánh giá chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2023 cao. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong phiên họp thứ nhất, một vài địa bàn quận, huyện của TPHCM gặp khó khăn trong chỉ tiêu nghĩa vụ công an, nhưng hiện đã đủ chỉ tiêu và chất lượng thanh niên chuẩn bị nhập ngũ khá cao.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự TPHCM cho biết, đến thời điểm hiện tại, kết quả tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác chuẩn bị giao quân năm 2024 của TPHCM không có gì xáo trộn.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam đánh giá chất lượng về chính trị, trình độ chuyên môn của thanh niên TPHCM chuẩn bị nhập ngũ năm nay rất cao trong đội hình 9 tỉnh, thành thuộc Quân khu 7. Cụ thể, có 108 đảng viên (90 đảng viên chính thức) nhập ngũ; 48% tổng số công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; không có thanh niên sức khỏe loại 3.

Theo Trung tướng Lê Hồng Nam, chất lượng thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2024 cao hơn so với năm 2023 và những năm trước. Công an TPHCM sẽ đảm bảo tuyệt đối tình hình an ninh - trật tự tại điểm giao, nhận quân; đảm bảo an toàn cho hội trại và các trục đường bàn giao.

Đồng chí Phan Văn Mãi tại phiên họp thứ 2. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu kết luận, đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, thời gian tới, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TPHCM, các quận, huyện, TP Thủ Đức cần quản lý, nắm tình hình, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan thanh niên nhập ngũ. Đồng chí đề nghị các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự TPHCM được phân công theo dõi địa bàn cần bám sát, nắm tình hình từ các đồng chí chủ tịch UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức và chỉ đạo chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, các thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự không chỉ tổ chức chăm lo mà cần nắm được tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh gia đình của các thanh niên, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh. Đây là công tác quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho các công tác sau này.

Đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, năm nay, TPHCM có những tín hiệu đáng mừng từ trình độ chính trị, học vấn của thanh niên nhập ngũ. Tuy nhiên, tuyệt đối không chủ quan mà cần tập trung rà soát các công việc theo quy định, kế hoạch, hướng dẫn đã vạch ra so với công tác chuẩn bị. Đồng chí đề nghị Bộ Tư lệnh TPHCM, Công an TPHCM tiếp tục chủ trì, chỉ đạo và phối hợp công việc; chủ tịch các quận, huyện, TP Thủ Đức rà soát công tác chuẩn bị, không để phát sinh trục trặc.

Về công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân (quận 10 làm điểm), Bộ Tư lệnh TPHCM cùng các lực lượng sẽ tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị. Bên cạnh đó, lực lượng công an cần phối hợp đảm bảo an ninh - trật tự, lực lượng y tế phối hợp đảm bảo sức khỏe... Đồng chí Phan Văn Mãi cũng đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh TPHCM, các tổ chức đoàn thể cùng tham gia để hội trại có thêm tinh thần, sinh khí.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Phan Văn Mãi, công tác sau giao quân là giai đoạn có nhiều phát sinh phức tạp. Hội đồng nghĩa vụ quân sự cũng cần có các báo cáo, rút kinh nghiệm từ các trường hợp đối phó nhập ngũ, để chuẩn bị tốt hơn cho các mùa tuyển quân sau.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, cần tính toán đầu vào, đầu ra để phát huy được lực lượng thanh niên khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ là nòng cốt ở địa phương, cơ sở. Thanh niên nhập ngũ có thể coi môi trường quân đội như trường đại học thứ 2; sau 2 năm rèn luyện, TPHCM sẽ có nguồn nhân lực chất lượng để đưa về công tác tại các địa phương.

THU HOÀI