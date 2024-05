Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm, làm việc tại Australia

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi cùng Thống đốc bang New South Wales

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng đoàn đã đến thăm Trường Đại học Công nghệ Sydney (UTS). UTS là trường đại học trẻ được đầu tư công nghệ hiện đại, nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới về lĩnh vực kỹ thuật, khoa học máy tính…

Chia sẻ với đoàn, Giáo sư Glenn Wightwick, Phó Hiệu trưởng UTS cho biết, nền tảng khoa học đổi mới sáng tạo là trụ cột quan trọng mang đến sự phát triển bền vững. Trường đã có nhiều mối quan hệ hợp tác với các đối tác của Việt Nam, trong đó, mối quan hệ với Trường Đại học Bách Khoa TPHCM là quan trọng.

Theo đó, hai bên đã có các chương trình hợp tác, trải dài trên các lĩnh vực như bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo… Tại đây, đoàn đã đi thăm, một số phòng chức năng, tìm hiểu về công nghệ mô phỏng, công nghệ 3D về địa lý, tham quan siêu phòng Lab và hệ thống thư viện hiện đại của trường.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi bày tỏ vui mừng khi đến thăm UTS, đây là hoạt động mở màn ý nghĩa cho chuyến công tác đến Australia lần này. Theo đồng chí, trong mối quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước, thành tố giáo dục - đào tạo (GD-ĐT), chia sẻ tri thức đóng vai trò rất quan trọng. Do đó, Chủ tịch UBND TPHCM mong thúc đẩy hơn nữa hợp tác GD-ĐT và chia sẻ tri thức giữa 2 thành phố cũng như với 2 trường trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã chứng kiến việc ký kết thỏa thuận giữa UTS và Đại học Bách khoa TPHCM về chương trình đào tạo bậc tiến sĩ liên kết giữa hai trường.

Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá, việc ký kết giữa 2 trường sẽ mở ra giai đoạn mới, góp phần làm sâu sắc hơn sự hợp tác, nghiên cứu khoa học. Qua đó góp phần giải quyết các vấn đề của TPHCM, đồng thời giúp thành phố đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi về văn hóa, giúp hợp tác giữa 2 bên bền vững hơn. TPHCM cũng xác định là địa phương được hưởng lợi từ sự hợp tác này, TPHCM sẽ đặt hàng UTS để giúp giải quyết các vấn đề của thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi làm việc với Sở GTVT bang New South Wales

Tiếp đó, Chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn đã có buổi làm việc với Sở GTVT và cơ quan phụ trách chính phủ điện tử thuộc bang New South Wales. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, đoàn mong muốn học hỏi kinh nghiệm của bang New South Wales trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh.

Đây là những lĩnh vực mà bang đã đi trước và có nhiều kinh nghiệm. TPHCM muốn là địa phương tiên phong của Việt Nam triển khai các chương trình trong khuôn khổ hợp tác mới của 2 quốc gia khi 2 nước vừa nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào đầu năm nay. TPHCM mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong phát triển giao thông thông minh, xây dựng 1 cửa hành chính và các sở ngành, đơn vị của TPHCM sẽ tìm ra địa chỉ cụ thể hợp tác trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Sở GTVT New South Wales và cơ quan phụ trách chính phủ điện tử của New South Wales đã giới thiệu với đoàn về xây dựng hệ thống giao thông an toàn, đáng tin cậy, tích hợp, vận hành có hiệu quả cho người dân. Đồng thời, chia sẻ về phát huy hiệu quả tín hiệu giao thông; kinh nghiệm quản lý giao thông để giảm ùn tắc giao thông.

Tại đây, đại diện các đơn vị của New South Wales cũng giới thiệu với đoàn về Công nghệ SCATS - Công nghệ giúp các thành phố chuyển đổi thành đô thị thông minh thông qua việc đưa ra các dự báo, xây dựng mô hình trong tương lai.

Đại diện các đơn vị của New South Wales cũng giới thiệu với đoàn về Công nghệ SCATS

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng đoàn công tác đã có buổi chào xã giao bà Margaret Beazley, Thống đốc bang New South Wales. Bà Margaret Beazley vui mừng chào đón đoàn đến bang New South Wales, đồng thời ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến thăm TPHCM vào năm 2023. Bà bày tỏ ấn tượng với sự phát triển của TPHCM, nhất là về y tế và giáo dục.

Thống đốc bang New South Wales ủng hộ việc tăng cường hợp tác hơn nữa giữa 2 bên trên các lĩnh vực bao gồm chuyển đổi số, KH-CN, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh. Bà khẳng định bang New South Wales là đối tác phù hợp với TPHCM trong các nền tảng trên. Bởi New South Wales có bề dày phát triển công nghệ lâu năm và nhờ vậy đã kiểm soát đại dịch Covid-19 rất hiệu quả.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng bà Margaret Beazley Thống đốc bang New South Wales

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cảm ơn thống đốc bang New South Wales đã tiếp đoàn, khẳng định chuyến thăm lần này nhằm đóng góp vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia vừa được thiết lập vào tháng 3-2024 và kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác TPHCM - bang New South Wales.

Đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh TPHCM muốn cùng với các địa phương của Australia, trong đó có bang New South Wales tiên phong trong việc triển khai nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược.

Với chuyến thăm lần này, TPHCM sẽ triển khai nhiều hoạt động hợp tác cụ thể với bang New South Wales như hợp tác giữa các trường đại học, hợp tác giữa Sở Y tế và Đại học Sydney…, nhất là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh. Do đó, Chủ tịch UBND TPHCM mong thống đốc bang New South Wales sẽ ủng hộ các quan hệ hợp tác này và xem việc thúc đẩy hợp tác giữa các cấp bên cạnh chính quyền sẽ đóng góp vào phát triển thực chất giữa hai bên.

Chiều tối cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng đoàn đã có buổi chào xã giao ông Chris Minns, Thủ hiến bang New South Wales.

ĐÔNG SƠN