Chưa ai bị đánh khi đi quay vi phạm giao thông tại TPHCM

Chiều 9-1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Sở TT-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Thượng tá Lê Văn Hải, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08), Công an TPHCM trao đổi tại họp báo

Tại họp báo, Thượng tá Lê Văn Hải, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08), Công an TPHCM cho biết, tháng 6-2024, Giám đốc Công an TPHCM đã phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin hình ảnh phản ánh về vi phạm trật tự an toàn giao thông qua trang ZOA của Phòng CSGT với phương châm “mỗi người dân là một chiến sĩ cảnh sát giao thông phát hiện hành vi vi phạm”.

Từ khi Công an TPHCM phát động đến lúc Nghị định 168 có hiệu lực, đã tiếp nhận 1.880 thông tin hình ảnh, chuyển cho các đơn vị CSGT trong Công an thành phố 1.041 thông tin để tiếp tục xác minh chủ phương tiện, người vi phạm đấu tranh xử lý.

Kết quả, các đơn vị rà soát, xác minh gửi 654 thông báo mời chủ phương tiện, người vi phạm và đã ra quyết định xử phạt 128 trường hợp với số tiền gần 500 triệu đồng, trong đó có 61 trường hợp tước giấy phép lái xe.

Thượng tá Lê Văn Hải cho biết, từ ngày Nghị định 168 có hiệu lực, đã tiếp nhận được 87 thông tin hình ảnh phản ánh. Các thông tin này đang trong quá trình chuyển cho các đơn vị có liên quan gửi thông báo xác minh, xử lý.

Mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông của 1 vụ việc không quá 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tối đa 5 triệu đồng/1 vụ việc. Về nội dung này, hiện Phòng PC08 chưa chi trả do chưa có hướng dẫn cụ thể của Bộ Công an.

Quang cảnh họp báo

Thượng tá Lê Văn Hải cũng khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tham gia giao thông văn minh, lịch sự. Đối với người dân cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông phải đảm bảo việc thu thập thông tin không gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân và tôn trọng quyền riêng tư cá nhân, quyền tự do hình ảnh của công dân nơi công cộng. Mặt khác, nếu thông tin có dấu hiệu làm giả, làm sai lệch thì người cung cấp thông tin sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Lê Văn Hải đánh giá, từ khi áp dụng triển khai Nghị định 168, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TPHCM đã có nhiều chuyển biến tích cực khi người dân đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông.

Từ ngày 1-1-2025 đến ngày 7-1-2025, lực lượng CSGT thành phố kiểm tra, phát hiện xử lý 11.830 trường hợp vi phạm, tạm giữ 4.333 phương tiện (11 ô tô, 4.220 mô tô, 102 phương tiện khác), tước giấy phép lái xe 2.091 trường hợp. Phạt tiền ước tính 42,5 tỷ đồng. So liền kề, số tiền phạt ước tính tăng 11 tỷ đồng.

