Chương trình “Áo ấm đến trường”: Tiếp nối hành trình nhân ái

Trong đêm trao giải đánh dấu chặng đường 30 năm Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) đã tạo thêm một điểm nhấn giàu cảm xúc khi chính thức khởi động chương trình nhân ái “Áo ấm đến trường” nhằm gắn kết thể thao với trách nhiệm cộng đồng.

Cầu nối của tinh thần cống hiến từ sân cỏ ra xã hội

Quyết định phát động chương trình “Áo ấm đến trường” ngay tại đêm gala đã tạo nên sự bất ngờ và xúc động với nhiều khách mời, cầu thủ và người hâm mộ.

TS Bùi Hồng Đăng, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng trường Trường Đại học Công thương TPHCM, chia sẻ: Đây là một quyết định rất nhân văn và ý nghĩa, bởi thể thao và trách nhiệm xã hội tuy hai mà một. Tinh thần cốt lõi của bóng đá là cống hiến hết mình trên sân cỏ và tinh thần ấy cần được lan tỏa trong đời sống bằng những hành động đẹp, đầy trách nhiệm với cộng đồng.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương tặng áo ấm cho học sinh Trường TH-THCS Tà Năng (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Những nhà tổ chức giải thưởng cá nhân danh giá nhất của bóng đá Việt Nam một lần nữa khẳng định thể thao không chỉ có những màn trình diễn đỉnh cao, mà còn được tiếp nối bằng những câu chuyện nhân văn bên ngoài đường biên sân cỏ. Với ý nghĩa đó, Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam mong muốn các ngôi sao bóng đá Việt Nam, bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, sẽ đồng hành cùng Báo SGGP, giúp lan tỏa và thực hiện hiệu quả chương trình nhân ái này.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, Phó Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025, khẳng định: “Một chiếc áo ấm trao đi là một mùa đông bớt lạnh, một tấm lòng được sẻ chia là một tương lai được thắp sáng. Chúng tôi đặc biệt trân trọng và vinh dự khi các cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam sẽ đồng hành cùng chương trình với vai trò Đại sứ “Áo ấm đến trường”. Sự hiện diện, uy tín và sức lan tỏa của các cầu thủ không chỉ truyền cảm hứng trên sân cỏ, mà còn góp phần thắp lên tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ”.

Sau hơn 2 năm triển khai chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”, trong đó có hoạt động “Áo ấm đến trường”, Báo SGGP đã vận động được trên 31,5 tỷ đồng, tổ chức trao hỗ trợ tại 33 điểm trường thuộc 19 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hàng ngàn lượt học sinh đã được nhận áo ấm, học bổng và quà tặng, qua đó góp phần giảm bớt khó khăn, tiếp sức cho hành trình học tập của các em.

Hưởng ứng lời phát động của Ban tổ chức, ngay tại buổi lễ, đại diện cầu thủ Alan Sebastião Alexandre, người đoạt giải “Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất” đã đóng góp 100 triệu đồng. Giá trị đóng góp còn lớn hơn cả giá trị phần thưởng mà anh nhận được. Các Đại sứ Nguyễn Hoàng Đức, Bích Thùy, Thùy Trang… lập tức điền tên mình vào bảng vàng của những tấm lòng nhân ái. Và hành trình được nối dài khi hàng chục doanh nghiệp, nhà tài trợ đã công bố các khoản đóng góp cho chương trình. Chương trình đã có thêm 2.000 chiếc áo ấm để gửi trao đến các em, đồng nghĩa với việc có thêm 2.000 trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn sẽ có thêm áo ấm trong mùa đông này…

Lan tỏa yêu thương

“Áo ấm đến trường” là một hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình lớn “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo SGGP khởi xướng và tổ chức từ năm 2023, với mục tiêu hỗ trợ thiết thực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình tập trung trao tặng áo ấm, học bổng và các phần quà học tập, giúp các em có thêm điều kiện đến trường, nhất là trong những thời điểm thời tiết khắc nghiệt hoặc sau thiên tai.

Trong 3 tháng cuối năm 2025, chương trình “Áo ấm đến trường” đã được Báo SGGP triển khai tại 8 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tiêu biểu là các đợt trao quà cho học sinh tại tỉnh Lâm Đồng - địa bàn có nhiều xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện sinh hoạt và học tập còn hạn chế. Tại các xã Tà Năng, Quảng Trực, đoàn công tác của Báo SGGP đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, ngành giáo dục và các nhà tài trợ tổ chức trao 1.250 chiếc áo ấm cùng 60 suất học bổng cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

Không chỉ hướng đến vùng cao, vùng biên giới, “Áo ấm đến trường” còn kịp thời có mặt tại những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, thiên tai. Điển hình là chương trình trao quà cho học sinh và người dân tại một số xã của tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, TP Huế. Tại các tỉnh trên, Báo SGGP đã phối hợp cùng các đơn vị tài trợ trao 1.200 chiếc áo ấm, trên 250 suất học bổng cùng nhiều phần quà thiết yếu cho học sinh và gia đình.

Với tinh thần trách nhiệm xã hội, gắn bó với cộng đồng, với bạn đọc, Báo SGGP sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động thiện nguyện, trong đó có chương trình “Áo ấm đến trường”, góp phần chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước.

Danh sách nhà tài trợ chương trình “Áo ấm đến trường” Công ty Cổ phần Đầu tư Thiện Hạnh, Công ty Cổ phần Giang Nam Logistics, Cơ sở Như Lan, Trường Đại học Công thương TPHCM, Công ty TNHH Đầu tư Huệ Minh Đăng, Hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu, Công ty TNHH ICD Phúc Long, Công ty Du lịch và Sự kiện VietMark, Đại diện Chương trình Jimmii Nguyễn Du Ca, Trường Song ngữ quốc tế Hoàng Gia (Royal School), cầu thủ Alan Sebastião Alexandre, cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức, cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy, cầu thủ Trần Thị Thùy Trang.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ chương trình: Số tài khoản: 3100231438. Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh TPHCM (BIDV). Nội dung: Ủng hộ chương trình Áo ấm đến trường. Thông tin liên hệ: chị Lê Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện Báo Sài Gòn Giải Phóng. Điện thoại: 0909632031. Email: nhunglesggp@gmail.com

LÊ NHUNG