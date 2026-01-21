Chương trình "Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý 2026" - Mục tiêu vận động 2,3 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo

Trong lần tổ chức thứ 21, Ban Tổ chức chương trình kỳ vọng sẽ vận động được 2,3 tỷ đồng từ sự đồng hành của các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân để hỗ trợ đồng bào nghèo đón xuân Bính Ngọ. Mỗi cá nhân tham gia với mức đóng góp từ 150.000 đồng sẽ được nhận áo thun chương trình, nước uống và có cơ hội tham gia rút thăm may mắn với nhiều phần quà giá trị. Các doanh nghiệp đóng góp từ 20 triệu đồng trở lên sẽ được Ban Tổ chức mời lên sân khấu trao bảng tượng trưng ghi nhận sự đồng hành.
Chương trình "Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý" - lần 21 năm 2026 sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ 30 ngày 24-1-2026 tại khu Hồ Bán Nguyệt, đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Mỹ, TPHCM.