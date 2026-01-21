Thông tin kinh tế

Chương trình "Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý 2026" - Mục tiêu vận động 2,3 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo

Chương trình "Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý" là một sự kiện cộng đồng thường niên, do Công ty Phú Mỹ Hưng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vào mỗi dịp tết đến xuân về, nhằm gây quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tính đến nay, qua 20 năm, Công ty Phú Mỹ Hưng và chính quyền địa phương đã vận động được hơn 51 tỷ đồng, thu hút hơn 239.000 lượt người tham gia.

Trong lần tổ chức thứ 21, Ban Tổ chức chương trình kỳ vọng sẽ vận động được 2,3 tỷ đồng từ sự đồng hành của các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân để hỗ trợ đồng bào nghèo đón xuân Bính Ngọ. Mỗi cá nhân tham gia với mức đóng góp từ 150.000 đồng sẽ được nhận áo thun chương trình, nước uống và có cơ hội tham gia rút thăm may mắn với nhiều phần quà giá trị. Các doanh nghiệp đóng góp từ 20 triệu đồng trở lên sẽ được Ban Tổ chức mời lên sân khấu trao bảng tượng trưng ghi nhận sự đồng hành.

Chương trình "Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý" - lần 21 năm 2026 sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ 30 ngày 24-1-2026 tại khu Hồ Bán Nguyệt, đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Mỹ, TPHCM.

