Trong các ngày 13 và 14-4, Vietnam Airlines phối hợp cùng Bộ Quốc phòng thực hiện một hành trình đặc biệt mang tên "Chuyến bay màu xanh - Tri ân quá khứ, lan tỏa giá trị bình đẳng giới”.

Đoàn đại biểu đến thăm các nữ Anh hùng LLVT nhân dân và nữ Biệt động Sài Gòn

Chương trình là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026) với các hoạt động ý nghĩa, với sự tham gia của đại biểu Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và bộ, ngành, địa phương.

Tại TPHCM, đoàn đại biểu đã đến thăm các nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nữ Biệt động Sài Gòn. Sau đó, đoàn đại biểu đã đến thắp hương và thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn đại biểu dâng hương trước tượng đài Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu

Tại huyện Long Đất (TPHCM), đoàn đã dâng hương trước tượng đài Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu; gặp gỡ thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất.

BÍCH QUYÊN