Chiều 22-5, UBND phường Tân Hưng (TPHCM) tổ chức Đại hội thành lập Hội Doanh nghiệp phường Tân Hưng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Tân Hưng nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đại hội được tổ chức nhằm tập hợp, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, phát huy vai trò đồng hành cùng chính quyền trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định và bền vững. Hiện phường Tân Hưng tập trung nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xây dựng, sản xuất và công nghệ.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng Nguyễn Minh Thiện nhấn mạnh, sự ra đời của Hội Doanh nghiệp phường có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi sáp nhập các phường Tân Phong, Tân Quy, Tân Kiểng và Tân Hưng.

Theo ông Nguyễn Minh Thiện, sức mạnh của một địa phương không chỉ đến từ hạ tầng hay tốc độ tăng trưởng mà cốt lõi là nguồn lực con người và tinh thần đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ tạo ra của cải vật chất mà còn tạo việc làm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và góp phần hình thành sức sống kinh tế - xã hội cho địa phương.

“Việc thành lập Hội Doanh nghiệp phường Tân Hưng không chỉ là nơi sinh hoạt nghề nghiệp mà còn là "chất keo gắn kết", là "bệ phóng mới" cho cộng đồng doanh nghiệp địa phương”, ông Nguyễn Minh Thiện nhấn mạnh.

Dịp này hội trao 10 suất học bổng con em khó khăn trên địa bàn phường. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đại hội cũng tiến hành hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Tân Hưng nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 17 ủy viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã thống nhất bầu Ban Thường vụ gồm 7 thành viên. Ông Dương Công Thuyên được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Tân Hưng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dịp này, nhiều doanh nghiệp, mạnh thường quân cũng đăng ký hỗ trợ kinh phí thực hiện các chương trình an sinh xã hội, khuyến học và chăm lo hộ nghèo trên địa bàn phường trong thời gian tới.

