Ông Trần Ngọc Hưng được bầu làm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã TPHCM

Ngày 27-3, Liên minh Hợp tác xã (HTX) TPHCM tổ chức Đại hội Đại biểu Liên minh HTX TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Trần Ngọc Hưng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Liên minh HTX TPHCM.

Khách mua trái cây tại Co.opmart trên địa bàn TPHCM

Theo báo cáo của Liên minh HTX, Quỹ trợ vốn thành viên (Quỹ CCM) do Liên minh HTX TPHCM quản lý đóng vai trò hỗ trợ tài chính trực tiếp cho HTX, tổ hợp tác và thành viên. Điểm nổi bật là lãi suất cho vay bằng khoảng 70% so với mặt bằng ngân hàng thương mại. Cơ chế vay linh hoạt, cho phép thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay, kể cả các phương tiện sản xuất chuyên dùng, giúp xã viên, HTX dễ tiếp cận vốn hơn.

Người tiêu dùng chọn mua rau củ, trái cây tại siêu thị Co.opmart Xa lộ Hà Nội, TPHCM

Về quy mô, giai đoạn 2020–2025, tổng doanh số trợ vốn của quỹ (trên địa bàn TPHCM trước đây) đạt hơn 10.364 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với nhiệm kỳ trước. Riêng năm 2025, doanh số đạt khoảng 2.490 tỷ đồng, dư nợ khoảng 1.550 tỷ đồng. Nguồn vốn này được giải ngân cho nhiều HTX, tổ hợp tác và thành viên để đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất, phát triển thị trường.

Bên cạnh đó, mô hình quỹ hỗ trợ HTX tại Bình Dương (trước đây) cũng phát huy hiệu quả. Cụ thể, giai đoạn 2020–2025, quỹ đã xét duyệt cho vay 68 phương án, gồm 41 HTX và 27 thành viên, với tổng số tiền giải ngân khoảng 131,9 tỷ đồng. Nhìn chung, các quỹ ưu đãi đang trở thành công cụ tài chính quan trọng giúp HTX tiếp cận vốn với chi phí thấp, trong bối cảnh khó khăn về tín dụng.

Các sản phẩm rau quả của Hợp tác xã Rau sạch Gap xã Đông Thạnh, TPHCM

Liên minh HTX TPHCM đặt mục tiêu phát triển mới 300 HTX, 3 liên hiệp HTX và 410 tổ hợp tác. Đến cuối năm 2030, toàn thành phố dự kiến có 1.670 HTX, 12 liên hiệp HTX và 1.890 tổ hợp tác, với tổng số 102.400 thành viên HTX.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, nhất là sản xuất, chế biến, bảo quản; đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt và phát triển theo hướng kinh tế xanh.

Các địa biểu tham dự Đại hội Đại biểu Liên minh HTX TPHCM lần thứ nhất

Tham dự và phát biểu tại đại hội, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề nghị Liên minh HTX TPHCM quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16-6-2022 về định hướng chiến lược nhằm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; đồng thời sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, mạnh; chủ động tham mưu tháo gỡ các điểm nghẽn về vốn, năng lực và thị trường. Song song đó, cần tăng cường đối thoại trực tiếp với HTX để kịp thời nắm bắt khó khăn, đề ra giải pháp phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ CCM…

THI HỒNG - MINH HẢI