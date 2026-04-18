Chiến lược thương hiệu 2026: Định chế Holding Regal Group và kiến tạo hệ sinh thái đa trải nghiệm tỷ đô

Đánh dấu cột mốc 15 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Regal Group chính thức công bố cấu trúc thương hiệu mới, xác lập bước chuyển mình chiến lược từ một nhà phát triển dự án truyền thống sang mô hình Định chế đa ngành (Holding Company).

Định chế Holding Regal Group và kiến tạo hệ sinh thái đa trải nghiệm tỷ đô

Động thái này không chỉ kiện toàn chuỗi giá trị khép kín mà còn thiết lập những tiêu chuẩn mới cho thị trường bất động sản hạng sang tại khu vực Đông Nam Á.

Việc chuyển đổi sang mô hình Holding cho phép Regal Group kiểm soát trọn vẹn vòng đời tài sản: từ quy hoạch kiến trúc độc bản, thi công hệ vật liệu xa xỉ đến trực tiếp quản lý vận hành và khai thác thương mại. Hệ sinh thái của Regal Group 2026 được định vị chặt chẽ quanh ba trụ cột cốt lõi:

1. Regal Homes - Nhà ở hạng sang và đô thị hiện đại bền vững

Regal Legend – Đại đô thị mang định hình chuẩn mực không gian sống bền vững cho cộng đồng tinh hoa

Regal Homes tái cấu trúc danh mục sản phẩm nhà ở theo tiêu chuẩn quốc tế với ba dòng thương hiệu chuyên biệt:

Regal Residence: Chuỗi căn hộ hạng sang với tòa nhà cao tầng với tiêu chuẩn vận hành 5 sao và an ninh đa lớp.

Regal Complex: Thương hiệu nhà ở cao tầng kết hợp trung tâm thương mại thế hệ mới, tối ưu hóa quỹ thời gian thông qua việc tích hợp “Sống - Làm việc - Giải trí” trong một không gian.

Regal Living: Dòng sản phẩm nhà ở đô thị hiện đại ứng dụng công nghệ thông minh, hướng tới cộng đồng tri thức trẻ toàn cầu.

2. Regal Hotels - Chuỗi lưu trú, nghỉ dưỡng sang trọng

Regal Collection - Biểu tượng lưu trú minh chứng cho giải pháp không gian đa trải nghiệm của chuỗi thương hiệu Regal Hotels

Thông qua việc hợp tác với các “gã khổng lồ” vận hành toàn cầu như Accor (Novotel Living) và các thương hiệu tự thân, Regal Hotels cung cấp giải pháp lưu trú đa tầng từ Regal Mansion (Dinh thự siêu sang), Regal Villas (Biệt thự nghỉ dưỡng Wellness) đến Regal Suites và Regal Collection (Boutique Hotels).

3. Regal Mall - Chuỗi trung tâm thương mại & bán lẻ

Regal Mall (thuộc dự án Regal Complex) được quy hoạch trong không gian 8000m2, quy tụ các thương hiệu Flagship hàng đầu thế giới

Hệ thống trung tâm thương mại và bán lẻ của Regal Group, bao gồm Regal Galleria, Regal Avenue và Regal Zone, không chỉ cung cấp không gian mua sắm hạng sang mà còn đóng vai trò “giữ lửa” cho các đại đô thị. Khác với các mô hình truyền thống, Regal Group cam kết giữ lại và trực tiếp vận hành các hạng mục thương mại, đảm bảo nhịp sống sầm uất và gia tăng giá trị tài sản bền vững cho nhà đầu tư.

Tầm nhìn wellness và bảo chứng tài sản tỷ đô

Với sự chuyển đổi này, Regal Group đã chuyển dịch hoàn toàn sang mô hình Tập đoàn đầu tư (Holding Company). Sự khác biệt chiến lược của Regal Group nằm ở năng lực tạo dòng tiền. Sau khi bàn giao nhà ở, doanh nghiệp không rời đi mà tiếp tục giữ lại các hạng mục thương mại, tiện ích để trực tiếp kinh doanh hoặc nhượng quyền đối tác. Điều này đảm bảo khu đô thị luôn duy trì nhịp sống sầm uất, gia tăng giá trị tài sản bền vững cho nhà đầu tư.

“Chúng tôi không chỉ xây dựng những ngôi nhà, chúng tôi thiết lập một hệ sinh thái sống vĩnh cửu. Tại Regal Group, bất động sản không chỉ là giá trị thực, mà phải là bảo chứng cho hiệu quả khai thác dòng tiền dài hạn. Mô hình Holding là lời cam kết rằng Regal Group sẽ luôn đồng hành cùng khách hàng trong việc bảo tồn và phát triển giá trị tài sản qua nhiều thế hệ”, ông Trần Ngọc Thái, Phó Tổng Giám đốc Regal Group chia sẻ.

Novotel Living – Điểm nhấn biểu tượng trong hệ sinh thái tỷ đô, hiện thực hóa khát vọng đưa bất động sản Việt Nam lên bản đồ đầu tư thế giới

Thông qua hệ sinh thái đồng bộ này, các đại đô thị như Regal Legend (Đồng Hới), Regal Capital (Huế), Regal Complex Đà Nẵng, Regal Heritage Retreat Hội An đang được định hình thành những “Điểm đến toàn cầu”, tích hợp hoàn hảo Y tế – Du lịch – Văn hóa – Sức khỏe. Mục tiêu cốt lõi là thu hút dòng khách du lịch quốc tế và giới tinh hoa đến lưu trú, tiêu dùng và sinh sống lâu dài.

Chiến lược thương hiệu 2026 của Regal Group được bảo chứng bằng những chỉ số tài chính vững mạnh: Tổng tài sản vượt mốc 5.250 tỷ đồng và mục tiêu vốn hóa đạt 8.000 tỷ đồng vào năm 2026. Bằng việc bắt tay cùng các “gã khổng lồ” quy hoạch và thiết kế thế giới như B+H Architects, LAVA, Studio 8, Turner... Regal Group đang kiên định với sứ mệnh “Kiến tạo di sản” góp phần nâng tầm vị thế của bất động sản Việt Nam trên bản đồ đầu tư toàn cầu.

VÕ THƠ