Việt Nam có tổ chức đào tạo bảo dưỡng máy bay theo chuẩn châu Âu

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO), đơn vị thành viên của Vietnam Airlines, vừa được Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) phê chuẩn là Tổ chức đào tạo bảo dưỡng máy bay theo tiêu chuẩn EASA Part 147. Đây là tổ chức đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận này.

Với chứng nhận này, VAECO trở thành tổ chức đầu tiên tại Việt Nam đạt EASA Part 147, đồng thời là 1 trong 4 đơn vị tại Đông Nam Á sở hữu đồng thời EASA Part 145 và Part 147 cho hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng và đào tạo kỹ thuật tàu bay.

Việc một tổ chức tại Việt Nam đạt chứng nhận EASA Part 147 cho thấy năng lực đào tạo kỹ thuật hàng không trong nước đã đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế và tiết kiệm được 90% chi phí đào tạo.

EASA Part 147 là tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực đào tạo kỹ thuật bảo dưỡng máy bay. Thông qua chương trình này, các kỹ sư có thể được cấp chứng chỉ ký xác nhận bảo dưỡng đối với các loại máy bay quốc tế, đặc biệt là các máy bay đăng ký tại châu Âu.

VAECO hiện là đơn vị sửa chữa, bảo dưỡng máy bay được phê chuẩn bởi hơn 20 nhà chức trách hàng không trên thế giới, không chỉ phục vụ đội máy bay của Vietnam Airlines mà còn cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới.

