Doanh nhân trẻ dành 6 tỷ đồng chăm lo người dân tỉnh Cà Mau

Ngày 27-5, Hội Doanh nhân Trẻ TPHCM (YBA HCM) phối hợp Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Tây Ninh và Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Cà Mau triển khai chương trình “Hành trình sức khỏe xanh” mùa 4.

Đại diện YBA HCM chia sẻ thông tin về chương trình “Hành trình sức khỏe xanh” mùa 4

Đây là chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, đầu tư giữa các địa phương. Dự kiến, chương trình sẽ dành 6 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện và diễn ra từ ngày 24 đến 26-7-2026 tại xã Long Điền (tỉnh Cà Mau).

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực sẽ được triển khai, như: khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân; tổ chức “Siêu thị 0 đồng” trao 300 phần quà an sinh cho hộ nghèo, người khuyết tật; trao 500 phần quà học tập “Tiếp sức đến trường” học sinh khó khăn.

Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau và TPHCM ký hợp tác thực hiện chương trình

Bên cạnh đó, khánh thành 2 công trình cầu dân sinh phục vụ việc đi lại của người dân; triển khai công trình “Thắp sáng đường quê” dài 1,5 km; sửa chữa, xây dựng nhà vệ sinh trường học; trao tặng máy lọc nước cho trường mầm non và xây dựng 3 căn Nhà nhân ái dành cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trao áo ấm đến trẻ em đồng bào S’Tiêng trong "Hành trình sức khỏe xanh" mùa 3

Ngoài ra, “Hành trình sức khỏe xanh” mùa 4 còn có diễn đàn kết nối giao thương và xúc tiến hợp tác giữa cộng đồng doanh nhân trẻ TPHCM, Tây Ninh và Cà Mau.

HỒNG HẢI

