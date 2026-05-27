Doanh nhân trẻ dành 6 tỷ đồng chăm lo người dân tỉnh Cà Mau

Đây là chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, đầu tư giữa các địa phương. Dự kiến, chương trình sẽ dành 6 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện và diễn ra từ ngày 24 đến 26-7-2026 tại xã Long Điền (tỉnh Cà Mau).
Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực sẽ được triển khai, như: khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân; tổ chức “Siêu thị 0 đồng” trao 300 phần quà an sinh cho hộ nghèo, người khuyết tật; trao 500 phần quà học tập “Tiếp sức đến trường” học sinh khó khăn.
Bên cạnh đó, khánh thành 2 công trình cầu dân sinh phục vụ việc đi lại của người dân; triển khai công trình “Thắp sáng đường quê” dài 1,5 km; sửa chữa, xây dựng nhà vệ sinh trường học; trao tặng máy lọc nước cho trường mầm non và xây dựng 3 căn Nhà nhân ái dành cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài ra, “Hành trình sức khỏe xanh” mùa 4 còn có diễn đàn kết nối giao thương và xúc tiến hợp tác giữa cộng đồng doanh nhân trẻ TPHCM, Tây Ninh và Cà Mau.