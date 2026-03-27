Ra mắt Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bình Dương

Chiều 27-3, tại phường Bình Dương, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bình Dương chính thức được ra mắt.

Tham dự có các Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng; cùng đại diện một số sở, ban, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM.

Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bình Dương nhiệm kỳ 2026-2028 gồm 22 thành viên; Chủ tịch Hội là ông Vũ Đăng Khuê, Chủ tịch Công ty Cổ phần Long Dương Group; cùng 7 phó chủ tịch.

Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bình Dương có khoảng 90 hội viên hoạt động đa ngành. Hội đặt mục tiêu phát triển từ 300 đến 500 hội viên, để đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực quản trị; tạo môi trường hợp tác minh bạch, hiệu quả, thúc đẩy phát triển bền vững và hội nhập.

Theo ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM, doanh nghiệp nhỏ và vừa là lực lượng đông đảo, năng động; tạo việc làm cho hàng triệu lao động, góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển sản xuất – thương mại – dịch vụ.

Việc hình thành tổ chức hội tạo diễn đàn kết nối hiệu quả và là đầu mối đồng hành uy tín, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp địa phương phát triển bền vững.

DNNVV chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Tuy nhiên, khu vực này gặp khó khăn trong tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường. Khảo sát năm 2025 cho thấy khoảng 37% doanh nghiệp thiếu vốn, 59% có nhu cầu hỗ trợ tín dụng và giảm lãi suất. Các doanh nghiệp khu vực này cũng hạn chế về quản trị và chuyển đổi công nghệ.

