Doanh thu vượt 91.000 tỷ đồng, CNS khẳng định vai trò trụ cột công nghiệp TPHCM

Sau hai thập kỷ hoạt động, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS) ghi nhận tổng doanh thu toàn hệ thống đạt hơn 91.000 tỷ đồng, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp công nghiệp nhà nước chủ lực, đóng góp vào tăng trưởng và phát triển công nghiệp thành phố.

Ngày 27-3, tại TPHCM, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (27-3-2006 – 27-3-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đánh giá cao những đóng góp của CNS trong suốt 20 năm qua, đặc biệt là vai trò tham gia trực tiếp vào việc duy trì nền tảng sản xuất công nghiệp của TPHCM. Trong giai đoạn phát triển mới, công nghiệp tiếp tục giữ vai trò nền tảng của nền kinh tế, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước được xác định là lực lượng nòng cốt. CNS cần tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, tăng tỷ lệ nội địa hóa và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường...

Về phía lãnh đạo TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cho rằng, CNS không chỉ duy trì các ngành công nghiệp truyền thống mà còn chủ động chuyển dịch sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như cơ khí chính xác, cao su kỹ thuật, công nghiệp hỗ trợ; từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Định hướng thời gian tới, lãnh đạo thành phố yêu cầu CNS tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong các ngành công nghiệp trọng yếu, đóng góp vào quá trình tái cơ cấu ngành công nghiệp thành phố theo hướng hiện đại, bền vững. Đồng thời, doanh nghiệp cần đẩy mạnh đổi mới quản trị theo chuẩn mực tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường hội nhập. Cùng với đó, CNS cần lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển chủ đạo; tiên phong trong chuyển đổi xanh, hướng tới mô hình sản xuất bền vững...

Theo CNS, trong giai đoạn 2006–2025, công ty mẹ đạt doanh thu hơn 68.720 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 4,77%/năm; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 6.090 tỷ đồng. Tính chung toàn Tổng công ty, doanh thu đạt hơn 91.083 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 7.450 tỷ đồng, duy trì mức tăng trưởng ổn định qua các năm. CNS cũng là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, với tổng số nộp ngân sách toàn hệ thống hơn 55.180 tỷ đồng trong 20 năm qua.

Ghi nhận những ý kiến chỉ đạo trên, ông Trần Phi Long, Chủ tịch CNS, cho biết Tổng công ty sẽ tiếp tục tái định vị vai trò theo hướng không chỉ là doanh nghiệp sản xuất mà còn hướng tới trở thành đơn vị dẫn dắt hệ sinh thái công nghiệp – công nghệ. Bên cạnh đó, CNS sẽ chủ động mở rộng hợp tác, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị công nghiệp trong nước và toàn cầu, qua đó góp phần nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Dịp này, CNS vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng, ghi nhận những đóng góp trong phát triển sản xuất công nghiệp và kinh tế - xã hội của TPHCM.

