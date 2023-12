Con nghiện trộm xe và hàng hóa của shipper ở huyện Củ Chi

Ngày 1-12, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1984, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 13 giờ 40 ngày 29-11, anh P. (làm nghề giao hàng shipper, sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi) lái xe máy chở nhiều thùng hàng đến giao tại căn nhà trên đường Phạm Văn Chèo (thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TPHCM). Khi tới nơi, anh P. dựng xe máy trước cổng nhưng không rút chìa khóa và lấy 1 gói hàng đi bộ vào trong để giao hàng cho khách.

Bất ngờ, một người đàn ông xuất hiện nổ máy xe anh P. rồi tăng ga bỏ chạy cùng hàng hóa trên xe. Anh P. phát hiện đuổi theo hô hoán. Người dân nghe tiếng hô hoán dùng xe máy đuổi theo kẻ trộm nhưng không kịp.

Sau đó, anh P. đến công an trình báo. Công an lấy lời khai, trích xuất hình ảnh camera xung quanh.

Theo anh P., xe máy của anh đã mua từ nhiều năm trước, có giá khi đó là 24 triệu đồng. Ngoài ra, có 34 gói hàng bị lấy đi, có giá trị ước tính gần 10 triệu đồng.

“Làm shipper chạy ngoài đường suốt, thu nhập mỗi tháng chừng 8 triệu đồng, để trang trải chi phí cho gia đình còn thiếu trước hụt sau. Giờ mất xe thì thất nghiệp và phải đền hàng chục đơn hàng bị mất nữa”, anh P. rầu rĩ.

Bằng nghiệp vụ và nguồn tin của quần chúng nhân dân, công an đã phát hiện Tuấn là nghi can nên bắt giữ. Thời điểm bị bắt, Tuấn phản ứng, nói rằng công an bắt nhầm người và nói lúc xảy ra vụ việc đang ở nhà sửa xe.

Tuy nhiên, với chứng cứ của công an, Tuấn đã cúi đầu nhận tội. Tuấn khai sống lang thang, nghiện ma túy. Sau khi lấy trộm xe máy cùng hàng hóa của anh P., Tuấn bán cho 1 người với số tiền 1,5 triệu đồng để mua ma túy sử dụng.