Công an Đà Nẵng trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Đến tham dự lễ trao thưởng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thừa ủy quyền của UBND TP Đà Nẵng đã dành những lời khen, lời động viên cũng như trao thưởng cho cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc.

Thời gian qua cơ quan công an các đơn vị, địa phương đã kịp thời phát hiện và triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy; đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Điển hình, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam khám phá 2 chuyên án cho vay nặng lãi quy mô lớn và kịp thời triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề với quy mô hơn 60 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế khám phá chuyên án, tổ chức khám xét và bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi tham nhũng, chiếm đoạt tài sản trong hoạt động đăng kiểm phương tiện đường thủy tại Chi cục Thủy sản Đà Nẵng.

Để ghi nhận thành tích của các đơn vị, UBND TP Đà Nẵng quyết định trao giấy khen và thưởng 20 triệu đồng cho 4 đơn vị: Phòng 06 Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng 5 Cục Kĩ thuật nghiệp vụ và Phòng Cảnh sát kinh tế.

Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hải Châu và Công an quận Hải Châu mỗi đơn vị được thưởng 10 triệu đồng. Các đơn vị còn lại như Công an phường An Hải Tây, Công an phường Bình Thuận, Công an phường Hòa Cường Bắc, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra mỗi đơn vị 5 triệu đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức ra quân phòng ngừa, kiểm tra, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười.