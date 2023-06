Công an là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước

Ngày 29-6, Đảng bộ Công an TPHCM đã tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an TPHCM khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM.

Hình ảnh người Công an nhân dân vì dân

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ghi nhận, biểu dương và chúc mừng các thành tích mà Đảng bộ Công an TPHCM đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 6 tháng đầu năm 2023.

Đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Phan Văn Mãi cho rằng, Công an TPHCM đã ổn định tổ chức, nội bộ; đảm bảo an toàn an ninh tuyệt đối và nhiều điểm sáng trên tất cả các mặt, từ xây dựng Đảng, lãnh đạo đến cán bộ...

“Đặc biệt là sự tham gia của lực lượng Công an nhân dân ở Thành phố trong công cuộc chống dịch Covid-19 rất nổi bật. Qua đó, góp phần tôn vinh hình ảnh người Công an nhân dân trong lòng người dân. Điều này nếu chúng ta nhìn lại trong lịch sử xây dựng và phát triển lực lượng công an rất có ý nghĩa. Lực lượng công an là lực lượng nồng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ; là lực lượng nồng cốt tham mưu cho Thành ủy, UBND, HĐND về an ninh quốc phòng”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

TPHCM là địa bàn trọng điểm đánh phá của kẻ thù, hội tụ các loại hình tội phạm thì việc đảm bảo an toàn, an ninh tuyệt đối là hết sức khó khăn.

Xây dựng, tổ chức đội ngũ cán bộ mẫu mực

Đồng chí Phan Văn Mãi lưu ý 2 trọng tâm mà Công an TPHCM cần tiếp tục phát huy, tập trung. Đó là xây dựng tổ chức cơ sở và xây dựng đội ngũ cán bộ. Công tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra giám sát, các công tác khác suy cho cùng vẫn là quay về và tập trung vào thực hiện, diễn ra tại tổ chức cơ sở và tại các đảng viên…

Với tình hình hiện nay, đồng chí Phan Văn Mãi gợi mở Đảng bộ Công an TPHCM quan tâm trong lãnh đạo kể cả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác chuyên môn, công tác hậu cần nghiệp vụ cần có cách tiếp cận phù hợp hơn, hiệu quả hơn và không chỉ là cách truyền thống mà có các phương pháp mới kể cả dùng phương tiện, công nghệ hiện đại; tiếp tục rà soát, chỉ đạo đôn đốc tổ chức thực hiện trong diễn biến mới, tình hình mới.

Trọng tâm là tiếp tục tập trung, tăng cường xây dựng Đảng, lực lượng công an gắn với việc triển khai Nghị quyết 12 của Bộ Chính Trị, Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về xây dựng lực lượng Công an TPHCM, phải lồng ghép để thực hiện. Trong đó, vẫn tập trung cho xây dựng tổ chức cơ sở vững mạnh và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Cơ sở phải vững mạnh toàn diện, cán bộ phải tiêu biểu mẫu mực; để từ đó, lực lượng công an tạo độ tin cậy đối với Đảng, Nhà nước và tin yêu đối với nhân dân. Đồng thời, đóng góp xứng đáng bằng các cách làm sáng tạo, mô hình hay trong quá trình triển khai Nghị quyết 12.

Đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị cần có sự chuẩn bị và củng cố kiện toàn Đảng ủy Công an TPHCM, các cấp ủy Công an địa phương trong việc triển khai các Nghị quyết để tăng cường khả năng lãnh đạo của cấp ủy, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trong quá trình triển khai Nghị quyết đại hội, triển khai Nghị quyết 12 và các chủ trương có liên quan.

Đảm bảo sự chủ động kịp thời, hiệu quả trong công tác công an; nắm dự báo tình hình chủ động, từng địa bàn, từng đối tượng, phải đa dạng áp dụng phương pháp truyền thống, hiện đại. Với phương pháp hiện đại cần đầu tư cho khoa học công nghệ để nắm tình hình và sẽ giúp nhiều cho công tác nghiệp vụ công an.

Ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ cho công tác nghiệp vụ

Về lãnh đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ, đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh, phải đảm bảo an ninh chính trị, an ninh kinh tế và trật tự xã hội. Công an TPHCM cần chú ý bối cảnh mới, hình thức mới để có cách thức giải quyết các vấn đề trên. Tập trung xây dựng cơ sở vững mạnh, phường và xã, lực lượng công an phải nắm tình hình, kiểm soát được.

Cần tập trung đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, hiện đại hóa về tổ chức, phương tiện hỗ trợ cho hoạt động, nhất là các công việc quan trọng. Đầu tư chiều sâu về khoa học kỹ thuật, dành kinh phí đầu tư hoặc đặt hàng các nghiên cứu khoa học như ứng dụng công nghệ AI và các công nghệ khác để hỗ trợ cho công tác nghiệp vụ của lực lượng công an. Giai đoạn tới cần có sự tập trung đổi mới nhiều hơn, quyết liệt thực hiện Đề án 06.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Công an TPHCM cần quan tâm nắm tình hình để có tham mưu cho Thành ủy, UBND; phối hợp xử lý an ninh an toàn tuyệt đối. Về an ninh kinh tế, Công an TPHCM cần đánh giá sâu hơn để đề xuất với lãnh đạo TPHCM.

Đối với các vụ việc, vụ án công an cần tập trung điều tra, kết luận điều tra để xử lý; các thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động kinh tế cần cố gắng xử lý để đừng ảnh hưởng đến hoạt động khác; với tội phạm công nghệ cao thì Công an TPHCM cần phối hợp với cơ quan Trung ương để phối hợp phòng ngừa, đấu tranh xử lý…

Riêng với tội phạm ma túy, đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu Công an TPHCM cần tập trung quyết liệt tấn công; phải có giải pháp, phải có sự phối hợp tính toán kỹ lưỡng; phối hợp với các lực lượng, địa phương; phải mạnh ở các đợt ra quân trấn áp để triệt xóa hoàn toàn “đặc sản” về tội phạm đường phố, bảo kê, cò.

Đồng chí tin tưởng Đảng ủy Công an TPHCM sẽ hoàn thành các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ Công an TPHCM khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 trong nửa nhiệm kỳ còn lại gắn với triển khai Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an. Công an TPHCM phải là nơi có nhiều cách làm hay, đóng góp thực tiễn cho xây dựng lực lượng…

Thay mặt Đảng ủy Công an TPHCM, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy Công an TPHCM, Giám đốc Công an TPHCM tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; đồng thời thể hiện quyết tâm trong nửa nhiệm kỳ còn lại sẽ lãnh đạo Công an TPHCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong đó, trọng tâm là xây dựng lực lượng Công an TPHCM thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi hình huống, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm.

Chú trọng tăng cường lực lượng, cơ sở vật chất cho lực lượng Công an cơ sở; nhất là công an phường, xã, thị trấn để kịp thời giải quyết ngay từ đầu, từ sớm các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự nảy sinh tại cơ sở; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm.