Công an TPHCM cấp CCCD cho hơn 1.000 bệnh nhân tâm thần

Công an TPHCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan thu thập dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho hơn 1.000 bệnh nhân tâm thần đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng người tâm thần Thủ Đức.

Ngày 20-6, Công an TPHCM phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an và Công an TP Thủ Đức tổ chức thu thập dữ liệu dân cư, cấp CCCD cho bệnh nhân tâm thần đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Thủ Đức.

Theo thống kê, trên địa bàn thành phố hiện có hơn 3.000 người thuộc diện nhân khẩu đặc biệt. Phần lớn họ được tập trung tại các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội như người lang thang cơ nhỡ, tâm thần, hộ nghèo và cận nghèo, người nhiễm HIV.

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác đăng ký, quản lý cư trú, Ban Chỉ đạo Đề án 06 ban hành kế hoạch phối hợp thực hiện công tác thu thập dữ liệu dân cư, cấp định danh cá nhân, giải quyết cư trú và cấp CCCD đối với các trường hợp thuộc diện nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian tới, Công an TPHCM tiếp tục thực hiện công tác thu thập dữ liệu dân cư, cấp định danh cá nhân, giải quyết cư trú và cấp CCCD tại các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội khác trên toàn Thành phố.