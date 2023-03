Công an tỉnh An Giang thăm hỏi cán bộ bị tội phạm tấn công khi làm nhiệm vụ

Ngày 19-3, đoàn công tác Công an tỉnh An Giang do Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm Thiếu tá Nguyễn Thành Thi, đã bị 2 đối tượng dùng hung khí tấn công khi đang thực hiện nhiệm vụ.