Công an TP Sa Đéc được khen thưởng vì liên tục phá án nhanh

Mới đây, Bí thư Thành ủy TP Sa Đéc Phạm Văn Chuẩn đã đến trao thư khen của Thành ủy kèm số tiền 3 triệu đồng cho tập thể Công an TP Sa Đéc vì đã có nhiều thành tích xuất sắc, liên tục triệt phá nhanh các vụ án lớn trên địa bàn, trong thời gian gần đây.

Gần nhất là vụ trộm cắp với số tài sản bị mất trị giá 2 tỷ đồng, và chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng đã bắt được thủ phạm, thu hồi tang vật trả cho bị hại.

Ngoài ra, Công an TP Sa Đéc còn phối hợp Công an tỉnh Đồng Tháp triệt phá nhanh vụ cướp tài sản liên huyện bắt giữ 4 đối tượng… cùng nhiều vụ án khác, triệt phá kịp thời, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Với thành tích trên, Bí thư Thành ủy TP Sa Đéc Phạm Văn Chuẩn đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của tập thể Công an TP Sa Đéc, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.