Công an TPHCM cùng 6 tỉnh giáp ranh đấu tranh chống “cát tặc”

Chiều 14-6, Công an TPHCM phối hợp với công an các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh ký kết kế hoạch phối hợp tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn TPHCM và các tỉnh giáp ranh.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu

Trong những năm qua, TPHCM và các tỉnh giáp ranh có tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế diễn ra mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu sử dụng vật liệu san lấp, vật liệu xây dựng trong khu vực cũng tăng mạnh. Các địa phương đã, đang và tiếp tục triển khai nhiều dự án trọng điểm có nhu cầu sử dụng cát san lấp như: dự án đường Vành Đai 3 đi qua các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An; dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ...

Cùng với đó là trữ lượng cát xây dựng, cát san lấp không đủ phục vụ nhu cầu xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia, địa phương cũng như các công trình xây dựng riêng lẻ... Đây là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khai thác cát trái phép tại một số tuyến sông và khu vực Cồn Ngựa thuộc vùng biển Cần Giờ.

Ký kết kế hoạch phối hợp tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan "cát tặc" giữa 7 địa phương

Từ tháng 12-2022 đến tháng 5-2024, Công an TPHCM và các tỉnh tỉnh Long An, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh phát hiện xử lý 442 vụ sai phạm về quy hoạch, cấp phép, quản lý, khai thác và sử dụng vật liệu xây dựng thông thường (cát). Lực lượng công an đã khởi tố 9 vụ (50 bị can) và xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 8,5 tỷ đồng.

Thời gian tới, Công an TPHCM và công an 6 tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp triển khai biện pháp nghiệp vụ, chú trọng nhận diện tội phạm, hoạt động vi phạm liên quan vật liệu xây dựng thông thường; làm tốt công tác phòng ngừa, nắm chắc, nắm sát địa bàn để kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

CHÍ THẠCH