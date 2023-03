Công an TPHCM làm việc với bà Trương Thị Việt Hà liên quan vụ bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 13-3, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an TPHCM đã mời làm việc đối với bà Trương Thị Việt Hà (ngụ quận 3) liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương).

Bà Hà cho biết, trước đây bà từng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm có hành vi bôi nhọ, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm và tiết lộ bí mật của bà này lên các trang mạng xã hội. Quá trình điều tra, Công an TPHCM đã tiếp nhận và mời bà tới làm việc 4 lần.

Tại buổi làm việc mới nhất, Công an xác định bà Hà là một trong số các bị hại trong vụ án bà Hằng, nên ghi nhận yêu cầu của bà về việc xử lý bà Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm. Phía bà Hà đã đề nghị cơ quan chức năng xử phạt bà Hằng và đồng phạm theo đúng quy định pháp luật.

Bà Hà cho biết, bà và bà Hằng từng là bạn bè. Cho nên, nếu bà Hằng nhận thức được hành vi của mình là sai và công khai xin lỗi bà sẽ đề nghị khoan hồng và giảm nhẹ hình phạt cho bà Hằng.

Trước đó, tháng 5-2021, bà Hà gửi đơn tới Bộ Công an, Công an TPHCM… tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.