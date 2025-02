Công an xác định có hơn 1.900 bị hại trong vụ lừa đảo đầu tư tiền năng lượng MPX

Tối 19-2, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) thông tin về chuyên án mà đơn vị phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền kỹ thuật số.

Theo đó, Công an quận Cầu Giấy cho biết, qua công tác trinh sát, đơn vị đã phát hiện 1 ổ nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền kỹ thuật số (tiền ảo). Các đối tượng hoạt động trá hình, tiếp xúc với nhiều người để quảng bá, dụ dỗ người dân đầu tư tiền ảo tại các quán cà phê ở 3 địa điểm (số 163 Hoàng Ngân, Trung Hòa, quận Cầu Giấy), số 29 Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm), số 36 Hoàng Cầu (quận Đống Đa).

Cùng với đó, các đối tượng tổ chức nhiều buổi hội thảo tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành khác như TPHCM, TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang)…

Tang vật của vụ án, cơ quan công an thu giữ hàng chục xe ô tô hạng sang, siêu sang

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xét thấy ổ nhóm này hoạt động có tổ chức, có sự phân công, phân cấp quy mô lớn để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Do đó, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đấu tranh triệt phá.

Ngày 10-2-2025, Công an TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, triệu tập các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ; đồng thời tạm giữ 10 máy tính, 100 điện thoại, 21 xe ô tô hạng sang siêu sang như Rolls-Royce, Mecerdes GL S600, Maybach, Lexus…

Trên cơ sở hồ sơ vụ án, xác định, từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng (32 tuổi, quê Bắc Giang) và Hoàng Văn Quyết (31 tuổi, quê Hà Nội) đã bàn bạc, thống nhất và liên hệ với đối tượng Mamasidikov (39 tuổi, quốc tịch Uzbekistan) để phân phối bán tiền kỹ thuật số MPX (là đồng tiền các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị) tại Việt Nam, nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Các đối tượng tạo ra trang web Crossfi.org và quảng cáo đang hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa trên thế giới. Sau đó, xây dựng và đăng tải nhiều thông tin về dự án tiền mã hóa trong tương lai, tiềm năng của đồng tiền mã hóa XFI để đi chào mời, bán đồng tiền năng lượng MPX (các đối tượng quảng cáo từ đồng MPX sẽ đào được đồng XFI).

Đối tượng Đỗ Huy Hoàng

Các đối tượng đã xây dựng hệ thống các nhân viên cấp dưới và đào tạo đội ngũ này để đi tiếp cận và làm quen bị hại tại các quán cà phê, hội nghị, hội thảo, từ đó mời mua đồng năng lượng MPX



Thủ đoạn của các đối tượng sẽ tập trung “chào hàng” những người trung tuổi là những người có tiền tiết kiệm. Quá trình dụ dỗ, các đối tượng còn tổ chức cho người đầu tư đi du lịch ở Dubai, quảng cáo có thể sử dụng thẻ visa tích hợp tiền ảo XFI để thanh toán tại các siêu thị, cửa hàng…

Căn cứ tài liệu điều tra, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 8 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bước đầu, Công an TP Hà Nội xác định được 1.956 người đã tham gia đầu tư đồng tiền ảo với số tiền khoảng 2.000 tỷ đồng và đã bị các đối tượng chiếm đoạt. Đến nay, cơ quan công an đã thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, 19 ô tô, tiền trong tài khoản khoảng 35 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản đã bị thu giữ và phong tỏa khoảng 500 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội đề nghị, ai là bị hại trong vụ án, liên hệ với điều tra viên theo số máy: 0986.243.333 để giải quyết vụ việc theo quy định.

