Công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đều là những gương mặt có thành tích nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Ở lĩnh vực học tập có Lê Kiến Thành (sinh năm 2007, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM). Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học có TS Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1991, Trường ĐH Công nghệ Hoàng gia KTH, Thụy Điển) và TS Đặng Thị Lệ Hằng (sinh năm 1993, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Ở lĩnh vực lao động sản xuất có Nguyễn Chí Đông (sinh năm 1996, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel). Ở lĩnh vực kinh doanh khởi nghiệp có Phạm Chí Nhu (sinh năm 1991, Giám đốc điều hành Coolmate). Ở lĩnh vực quốc phòng có Đại úy Đoàn Văn Chí (sinh năm 1997, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam). Ở lĩnh vực an ninh trật tự có Đại úy Trần Quốc Khánh (sinh năm 1994, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ). Ở lĩnh vực thể dục thể thao có cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004, CLB Công an Hà Nội, Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam). Ở lĩnh vực văn hóa nghệ thuật có ca sĩ Nguyễn Thị Hòa - Hòa Minzy (sinh năm 1995, ca sĩ tự do). Ở lĩnh vực hoạt động xã hội có Mùa A Thi (sinh năm 1999, bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên).

Lễ tuyên dương gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 dự kiến diễn ra vào tối 25-3, tại Thủ đô Hà Nội. Cùng với bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cá nhân sẽ nhận Kỷ niệm chương Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 và nhiều phần thưởng khác.

Trung ương Đoàn, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam cùng các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng sẽ có chuỗi hoạt động tri ân tại Thủ đô Hà Nội; tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

BÍCH QUYÊN