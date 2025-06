Công bố các quyết định nhân sự Công an TP Cần Thơ (mới)

Chiều 29-6, Công an TP Cần Thơ tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an Cần Thơ về tổ chức cán bộ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao quyết định cho các Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ mới

Dự lễ công bố có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ; Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang; Trần Văn Huyến, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Tại buổi lễ, Công an TP Cần Thơ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với 9 Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Công an cấp xã; Quyết định của Giám đốc Công an TP Cần Thơ về tổ chức bộ máy các phòng nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố, Công an cấp xã; Quyết định của Giám đốc Công an TP Cần Thơ về công tác cán bộ...

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an TP Cần Thơ (mới) có Giám đốc và 9 Phó Giám đốc, 29 đơn vị, 2 đồn Công an trực thuộc Công an Thành phố và 103 Công an xã, phường.

Các Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ mới gồm: Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ; Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ; Đại tá Trần Hoàng Độ, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ; Trung tá Đinh Tùng An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ; Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang; Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang; Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang; Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng; Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy Công an cấp tỉnh, cấp xã là chủ trương lớn của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự “tinh, gọn, mạnh”, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa yêu cầu các đơn vị sau sắp xếp phải nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào công việc, đảm bảo tính liên tục, không để gián đoạn hay ảnh hưởng đến hiệu quả công tác chuyên môn.

VĨNH TƯỜNG