Bamboo Airways bất ngờ thay chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc

Tối 13-8, Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) cho biết, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty đã thông qua việc xin từ nhiệm của 2 nhân sự lãnh đạo cấp cao.

Ông Lê Thái Sâm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways

Theo đó, ông Phạm Ngọc Vịnh - Chủ tịch HĐQT và ông Lương Hoài Nam - Tổng Giám đốc công ty xin rút khỏi vị trí công tác kể từ ngày 13-8, vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo hoạt động điều hành hãng được thông suốt, ổn định, HĐQT Bamboo Airways đã ban hành nghị quyết thông qua việc bầu và bổ nhiệm các lãnh đạo thay thế cho các nhân sự đã từ nhiệm.

Cụ thể, ông Lê Thái Sâm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, thay thế ông Phạm Ngọc Vịnh và ông Trương Phương Thành đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, thay thế ông Lương Hoài Nam kể từ ngày 13-8.

Ông Lê Thái Sâm gia nhập Bamboo Airways từ năm 2022 và trở thành cổ đông lớn nhất của hãng. Ông từng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways(7-2023 – 2-2024) và sau đó là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Bamboo Airways.

Ông Trương Phương Thành đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Bamboo Airways

Ông Trương Phương Thành là chuyên gia hàng không với gần 30 năm kinh nghiệm, từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp hàng không lớn, gia nhập Bamboo Airways từ 2019-2024 với vai trò Phó Tổng Giám đốc. Từ tháng 6-2025, ông trở lại đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc.

Mọi hoạt động vận hành và khai thác của Bamboo Airways vẫn diễn ra liên tục, ổn định và đúng theo kế hoạch.

BÍCH QUYÊN