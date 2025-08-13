Đồng chí Nguyễn Tấn Bản giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu

Đại hội đại biểu phường Vũng Tàu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: CẨM NHUNG

Dự Đại hội có các đồng chí: Đại tá Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; đại diện các ban, ngành, đơn vị TPHCM; nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây cùng 250 đại biểu, đại diện gần 5.000 đảng viên của Đảng bộ phường.

Đoàn đại biểu TPHCM dự Đại hội đại biểu phường Vũng Tàu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: PHÚ NGÂN

Phường Vũng Tàu được thành lập ngày 1-7-2025 trên cơ sở sáp nhập 7 phường trung tâm của TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây, có diện tích 16,8km², dân số gần 116.000 người. Sau khi thành lập, hệ thống chính trị phường hoạt động ổn định, chất lượng phục vụ nhân dân được đảm bảo, cán bộ và nhân dân tin tưởng vào mô hình chính quyền mới.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường xác định 3 khâu đột phá:

- Xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức năng động, sáng tạo, tận tụy, liêm chính, chuyên nghiệp, giỏi về chuyên môn, vững về nghiệp vụ; gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

- Phát huy vai trò công dân đô thị văn minh, thân thiện, trách nhiệm; mỗi người dân là một đại sứ du lịch, đồng thời là chiến sĩ bảo vệ môi trường; hạn chế sử dụng vật liệu nhựa, ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch xanh đẳng cấp quốc tế.

- Xây dựng phường Vũng Tàu “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn - thân thiện”.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: CẨM NHUNG

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Trọng Hiếu, cho rằng với con số doanh thu các ngành kinh tế đạt hơn 120.000 tỷ giai đoạn 2020 - 2025 đã khẳng định sự phát triển kinh tế lớn mạnh của phường Vũng Tàu. Đồng chí nhấn mạnh, với vị trí chiến lược hết sức đặc biệt, định hướng của Bộ Chính trị xác định Vũng Tàu là trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế nên phường cần tập trung tận dụng, phát huy các nguồn lực để phát triển kinh tế.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM gợi mở, ngay sau Đại hội, phường phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định lộ trình, thời gian hoàn thành và thường xuyên kiểm tra, giám sát để hoàn thành Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đồng thời, giữ gìn sự đoàn kết trong tập thể, chú trọng công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người dân.

Đại hội đã ra mắt và công bố Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Tấn Bản được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu.

CẨM NHUNG - PHÚ NGÂN