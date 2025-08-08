Ông Nguyễn Kim Long làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Sáng 8-8, tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh đã bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Kim Long, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Theo đó, 95/95 đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai (có mặt) đã bỏ phiếu đồng ý bầu ông Nguyễn Kim Long, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và HĐND tỉnh thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Kim Long làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cam kết cùng tập thể Thường trực UBND tỉnh làm hết sức mình, dốc hết tâm sức, trí tuệ, khả năng cùng với các thành viên UBND tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2025; hoàn thành, vượt xa mức thu ngân sách nhà nước; tập trung và ưu tiên phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng và triển khai các giải pháp đột phá về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng thời cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay tạo nên một bộ máy điều hành thông suốt, liêm chính, góp phần đưa Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Kim Long

Ông Nguyễn Kim Long sinh năm 1977, quê quán huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (nay là phường Tân Khánh, TPHCM). Trình độ: Cử nhân kinh tế, Cử nhân Kinh tế - Chính trị, Thạc sĩ Kinh tế.

Ông Nguyễn Kim Long từng đảm nhận các chức vụ Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai vào tháng 1-2016. Tháng 8-2020, ông Nguyễn Kim Long được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai. Vào tháng 8-2021, ông Nguyễn Kim Long được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện, Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai có 5 người, gồm: ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh, 4 Phó Chủ tịch là các ông: Hồ Văn Hà, Lê Trường Sơn, Nguyễn Kim Long và bà Nguyễn Thị Hoàng.

HOÀNG BẮC