Chỉ định Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Ông Trần Đức Thắng, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Sáng 14-8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại đại hội, ông Võ Thành Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường khóa I gồm 31 người; Ban Thường vụ gồm 10 người.

Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: TÙNG ĐINH

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2025 - 2030 là ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng thời, ông Ngô Hồng Giang, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 được chỉ định giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2025 - 2030.

