Một cán bộ của Bình Phước trước đây được Đồng Nai giữ lại, tránh “chảy máu chất xám”

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản khẳng định ông Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật (KH-KT) tỉnh Đồng Nai, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội KH-KT tỉnh Bình Phước trước đây, không thuộc diện giải quyết nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP.

Quyết định này dựa trên kết quả đánh giá của Liên hiệp hội: ông Vũ có chuyên môn vững, khả năng điều hành hiệu quả, đặc biệt nổi bật ở năng lực tập hợp, kết nối trí thức, kỹ năng tổ chức, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị; 3 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 95/100 điểm, được công nhận là trí thức tiêu biểu của hệ thống VUSTA.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, quê xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), có gần 30 năm công tác tại Bình Phước. Ông là đảng viên, tốt nghiệp Cử nhân Báo chí Trường Đại học KHXH-NV TPHCM và Thạc sĩ Báo chí loại giỏi chuyên ngành Kinh tế báo chí tại Đại học KHXH-NV, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong sự nghiệp, ông nhiều lần được khen thưởng, trong đó có Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu “Trí thức tiêu biểu” của hệ thống VUSTA, cùng nhiều bằng khen của các cơ quan Trung ương và địa phương.

Theo Sở Nội vụ, việc giữ lại ông Nguyễn Ngọc Vũ nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Bộ Nội vụ: ưu tiên giữ chân cán bộ còn trên 10 năm công tác, có năng lực, thành tích, cống hiến, tránh “chảy máu chất xám” và bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển hệ thống chính trị địa phương.

DIỆC QUYỀN