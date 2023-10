Công cụ dự báo khô hạn sớm

New Zealand vừa triển khai một công cụ mới có khả năng dự đoán sớm, giúp nông dân chuẩn bị ứng phó tốt hơn với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Công cụ miễn phí này do Viện Nghiên cứu khí quyển và nước quốc gia (NIWA) cùng Bộ Công nghiệp cơ bản New Zealand phát triển. Được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo mới nhất và lập mô hình dự báo thời tiết, công cụ trên đưa ra các dự đoán về lượng mưa hàng tuần, thời tiết khô hạn và nguy cơ xảy ra hạn hán trước 35 ngày. Công cụ này cũng cập nhật thông tin hàng ngày, nắm bắt những thay đổi mới nhất trong hệ thống khí hậu. Theo NIWA, công cụ cung cấp các dự báo dài hạn với độ phân giải không gian cao hơn nhiều so với trước đây.

Nhà khí tượng học Ben Noll của NIWA cho biết, công cụ này giúp tăng tần suất và thu hẹp phạm vi dự báo về lượng mưa, tình trạng khô hạn và hạn hán, đưa ra cảnh báo chất lượng hơn về các đợt khô hạn trong tương lai.