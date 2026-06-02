Công đoàn Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ: thăm và tặng quà cho người lao động

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2026 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”. Vừa qua, Ban chấp hành Công đoàn Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã tổ chức trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các Phòng, Phân xưởng Công ty.

Ông Lê Vũ Trung - Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Công ty tặng quà cho Người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Đây là hoạt động thường niên của Công đoàn Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tạo điều kiện thuận lợi, cùng đồng hành để người lao động nỗ lực vượt khó, yên tâm công tác, ngoài ra đó còn thể hiện sự quan tâm góp phần nâng cao tinh thần làm việc, tăng sự gắn kết nội bộ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tạo động lực để người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất điện an toàn, liên tục, hiệu quả.

BCH Công đoàn Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tặng quà cho Người lao động đang làm việc tại Phòng Kiểm soát Nhà máy điện Phú Mỹ 1

Trong dịp này, Công đoàn Công ty đã tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật mới liên quan đến quyền lợi người lao động, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, quán triệt triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 10-1-2026 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới. Qua đó, Người lao động Công ty đã nắm bắt thông tin, hiểu thêm kiến thức pháp luật để áp dụng trong công việc và cuộc sống, phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

BCH Công đoàn tặng quà cho NLĐ tại PKS Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1

BCH Công đoàn tặng quà cho NLĐ tại Phân xưởng Hóa

BCH Công đoàn tặng quà cho NLĐ tại Tổ An ninh - PCCC

