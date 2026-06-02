Thông tin kinh tế

Công đoàn Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ: thăm và tặng quà cho người lao động

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2026 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”. Vừa qua, Ban chấp hành Công đoàn Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã tổ chức trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các Phòng, Phân xưởng Công ty.

Ông Lê Vũ Trung - Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Công ty tặng quà cho Người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Ông Lê Vũ Trung - Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Công ty tặng quà cho Người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Đây là hoạt động thường niên của Công đoàn Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tạo điều kiện thuận lợi, cùng đồng hành để người lao động nỗ lực vượt khó, yên tâm công tác, ngoài ra đó còn thể hiện sự quan tâm góp phần nâng cao tinh thần làm việc, tăng sự gắn kết nội bộ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tạo động lực để người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất điện an toàn, liên tục, hiệu quả.

GENCO3.2.png
BCH Công đoàn Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tặng quà cho Người lao động đang làm việc tại Phòng Kiểm soát Nhà máy điện Phú Mỹ 1

Trong dịp này, Công đoàn Công ty đã tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật mới liên quan đến quyền lợi người lao động, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, quán triệt triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 10-1-2026 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới. Qua đó, Người lao động Công ty đã nắm bắt thông tin, hiểu thêm kiến thức pháp luật để áp dụng trong công việc và cuộc sống, phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

GENCO3.3.png
BCH Công đoàn tặng quà cho NLĐ tại PKS Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1
GENCO3.4.png
BCH Công đoàn tặng quà cho NLĐ tại Phân xưởng Hóa
GENCO3.5.png
BCH Công đoàn tặng quà cho NLĐ tại Tổ An ninh - PCCC
ĐÌNH CHIẾN

Từ khóa

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ GENCO3 THÁNG CÔNG NHÂN CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn