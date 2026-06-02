PV Drilling đầu tư thêm giàn khoan tự nâng

Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) vừa ký kết hợp đồng mua thêm giàn khoan tự nâng, dự kiến đặt tên “PV DRILLING X”, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đầu tư và phát triển bền vững của Tổng Công ty trong giai đoạn mới.

PV DRILLING X (tên dự kiến) – góp phần gia tăng đội ngũ giàn khoan biển hiện đại của PV Drilling lên 8 giàn khoan

Theo kế hoạch, giàn khoan này sẽ được kéo về Việt Nam vào tháng 10-2026 để triển khai công tác tái khởi động, kiểm định kỹ thuật và nâng cấp hệ thống trước khi chính thức cung cấp dịch vụ cho thị trường từ quý 2-2027.

PV Drilling đầu tư bổ sung giàn khoan tự nâng trong bối cảnh thị trường khoan dầu khí khu vực và quốc tế tiếp tục biến động do tác động của các yếu tố địa chính trị, kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, triển vọng nhu cầu giàn khoan tại Việt Nam và khu vực được đánh giá tích cực nhờ việc đẩy mạnh triển khai các dự án thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí. Đây là cơ sở cho quyết định mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ của Tổng Công ty với chi phí đầu tư hợp lý.

Trước diễn biến tích cực của thị trường, ngoài việc tiếp tục duy trì hiệu suất hoạt động và hiệu suất sử dụng cao của các giàn khoan sở hữu tại thị trường trọng điểm Đông Nam Á, PV Drilling đã chủ động và linh hoạt huy động, sắp xếp các giàn khoan của đối tác cũng như quyết định đầu tư thêm giàn khoan nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu cho các chương trình khoan thăm dò, khai thác trong và ngoài nước cũng như quyết định đầu tư thêm giàn khoan; qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, uy tín thương hiệu và vị thế của nhà thầu khoan Việt Nam trên thị trường khu vực.

Việc liên tục mở rộng đội ngũ giàn khoan trong 3 năm liên tiếp 2024, 2025, 2026 cho thấy PV Drilling không chỉ tăng cường năng lực cạnh tranh, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng mà còn khẳng định quyết tâm củng cố nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội thị trường, thực hiện mục tiêu phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững.

PV Drilling là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giàn khoan, dịch vụ kỹ thuật về khoan và giếng khoan, dịch vụ cung ứng nhân lực khoan (ngoài khơi, đất liền, địa nhiệt và khoan giếng thu giữ carbon). Với lịch sử 25 năm Khai Phá – Kiến Tạo – Phát Triển, PV Drilling đã có những bước phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những Tổng công ty hàng đầu của Petrovietnam, một nhà thầu khoan và cung cấp dịch vụ giếng khoan uy tín trên thị trường trong nước và khu vực. PV Drilling sở hữu 7 giàn khoan biển hiện đại và đang đầu tư giàn tự nâng thứ 8. PV Drilling luôn kiên định với chiến lược phát triển dịch vụ khoan tại những vùng biển sâu hơn – xa hơn và hướng tới các thị trường quốc tế nhằm phục vụ hoạt động tìm kiếm, khai thác nguồn năng lượng dầu khí cho Việt Nam và thế giới.

THANH NGUYỄN