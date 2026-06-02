Vinpearl mở rộng hợp tác tại Philippines: Tăng cường hiện diện tại Đông Nam Á

Manila, ngày 1-6-2026 – Công ty Cổ phần Vinpearl đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với CAITO và Klook – các đối tác có mạng lưới và tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực lữ hành và du lịch số tại Philippines cũng như khu vực. Các thỏa thuận hướng tới gia tăng hiện diện thương hiệu Vinpearl, đồng thời quảng bá các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, golf, MICE và du lịch trải nghiệm tại Nha Trang, Phú Quốc và Đà Nẵng tới người dân Philippines.

Các ký kết hợp tác thoả thuận giữa Vinpearl và các đối tác lữ hành – du lịch số hàng đầu Philippines được thực hiện

Gia tăng nhận diện thương hiệu Vinpearl

Trong đó, hợp tác với CAITO hướng tới gia tăng nhận diện thương hiệu Vinpearl trong cộng đồng doanh nghiệp lữ hành tại Philippines, đồng thời mở thêm cơ hội phát triển các sản phẩm lưu trú, vui chơi và MICE tại Nha Trang, Phú Quốc và Đà Nẵng. CAITO hiện là một trong những tổ chức kết nối du lịch hàng đầu tại Philippines với mạng lưới doanh nghiệp lữ hành rộng khắp trong khu vực.

Với Klook – nền tảng du lịch trải nghiệm hàng đầu châu Á, Vinpearl và VinWonders hướng tới mở rộng hợp tác chiến lược trong hoạt động phân phối, truyền thông và quảng bá du lịch tại các thị trường quốc tế trọng điểm, đặc biệt là Philippines và Đông Nam Á. Hợp tác được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng hiện diện của hệ sinh thái Vinpearl – VinWonders tại các thị trường quốc tế quan trọng, đồng thời thúc đẩy hình ảnh du lịch Việt Nam trên các nền tảng du lịch và truyền thông số toàn cầu.

Thúc đẩy dòng khách du lịch chất lượng cao đến Việt Nam

Bà Ngô Thị Hương, Tổng Giám đốc Vinpearl, cho biết: “Thông qua các thỏa thuận tại Philippines cùng chuỗi hoạt động hợp tác tại Thái Lan và Singapore, Vinpearl kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy dòng khách du lịch chất lượng cao đến Việt Nam, tăng cường kết nối giữa các thị trường trong khu vực ASEAN và nâng cao sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam. Với hệ sinh thái toàn diện gồm nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, golf và thương mại dịch vụ, Vinpearl cam kết tiếp tục tiên phong kiến tạo những trải nghiệm đẳng cấp quốc tế, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.”

Ông Michelle Ho, Giám đốc Điều hành Klook Philippines, cho biết: “Vinpearl đang sở hữu một hệ sinh thái du lịch – giải trí độc đáo hàng đầu trong khu vực hiện nay, với khả năng phát triển đồng bộ giữa lưu trú, công viên chủ đề và các trải nghiệm nghỉ dưỡng – giải trí đặc sắc. Chúng tôi tin tưởng việc đồng hành cùng Vinpearl sẽ tiếp tục gia tăng sức hút của Nha Trang, Phú Quốc và Đà Nẵng đối với khách du lịch trong khu vực.”

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thái Lan và Singapore, Vinpearl đã ký kết các MoU với Agoda, AirAsia MOVE, BeMyGuest và GlobalTix nhằm mở rộng hệ thống phân phối quốc tế cho các sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng và du lịch trải nghiệm.

Cùng với các thỏa thuận tại Philippines, chuỗi ký kết với các đối tác hàng đầu khu vực trong lĩnh vực hàng không, lữ hành, du lịch số và phân phối du lịch cho thấy Vinpearl đang từng bước hoàn thiện mạng lưới phát triển thị trường quốc tế tại Đông Nam Á.

Không chỉ mở rộng hệ sinh thái đối tác, các hợp tác còn tạo nền tảng để Vinpearl gia tăng hiện diện tại các thị trường trọng điểm, tiếp cận hiệu quả hơn các dòng khách quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong khu vực.

Về CAITO CAITO (Calabarzon Alliance of Independent Tour Operators, Inc.) ONE CALABARZON là hiệp hội quy tụ các doanh nghiệp lữ hành độc lập và đối tác du lịch tại Philippines, được thành lập vào năm 2020. Với mạng lưới thành viên không ngừng mở rộng cùng sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Du lịch Philippines (DOT), CAITO đã nhanh chóng trở thành một trong những tổ chức du lịch năng động hàng đầu của quốc gia này, đóng vai trò tích cực trong xúc tiến du lịch, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực MICE và kết nối doanh nghiệp du lịch. Hoạt động dựa trên tầm nhìn quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch, di sản văn hóa, ẩm thực và dịch vụ của Philippines, CAITO hướng tới việc củng cố bản sắc du lịch quốc gia thông qua hợp tác, đồng hành quảng bá và cùng nhau phát triển bền vững. Về Klook Klook là một trong những nền tảng du lịch trải nghiệm hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương, chuyên cung cấp các hoạt động tham quan, tour, vận chuyển, lưu trú và dịch vụ du lịch trên quy mô toàn cầu. Đến nay, Klook đã ghi nhận hơn 65 triệu lượt đặt dịch vụ tại hơn 200 thị trường, hỗ trợ hơn 40 phương thức thanh toán cùng hệ thống vé điện tử và chăm sóc khách hàng 24/7. Nền tảng hiện sở hữu cộng đồng hơn 30.000 nhà sáng tạo nội dung tại 88 thị trường, góp phần thúc đẩy quảng bá du lịch và truyền cảm hứng khám phá tới hàng triệu du khách trên toàn thế giới. Về Vinpearl Vinpearl là thương hiệu du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí hàng đầu Việt Nam, hiện vận hành 60 cơ sở tại 20 tỉnh, thành. Hệ sinh thái bao gồm hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao với hơn 17.500 phòng; 16 công viên chủ đề VinWonders với đa dạng trò chơi, phù hợp mọi đối tượng; 6 sân golf đẳng cấp cùng 3 trung tâm hội nghị và nhà hát quốc tế VinPalace. Cùng với đó là 2 công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã, 1 Học viện Ngựa. Đặc biệt là các show diễn thực cảnh “triệu đô” tại Nha Trang, Phú Quốc… thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

HỒNG NGỌC