Công đoàn xã, phường hoàn thành đại hội trước ngày 31-10

Theo yêu cầu của tổ chức Công đoàn Việt Nam, từ nay đến 31-10-2025, công đoàn cấp xã (phường) phải hoàn thành đại hội công đoàn để tiến tới đại hội cấp tỉnh và Công đoàn Việt Nam.

Tổ chức Công đoàn Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 tại Hà Nội

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo kế hoạch, công đoàn xã, phường phải hoàn thành đại hội trước ngày 31-10-2025. Công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn cơ sở kết thúc trước ngày 31-12-2025. Công đoàn cấp tỉnh, ngành ở Trung ương và tương đương tổ chức từ 1-1 đến 31-3-2026. Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam sẽ thực hiện theo hướng dẫn riêng của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

Nội dung đại hội tập trung vào đánh giá kết quả nhiệm kỳ trước, thông qua phương hướng, chỉ tiêu và giải pháp nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ban chấp hành mới, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra và đại biểu dự đại hội cấp trên. Kế hoạch cũng yêu cầu bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, coi trọng chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả.

Về nhân sự, ban chấp hành công đoàn cơ sở có từ 3-25 ủy viên, công đoàn tập đoàn hoặc tổng công ty không quá 27 ủy viên, công đoàn cấp tỉnh và ngành ở Trung ương có tối đa 45 ủy viên. Liên đoàn Lao động Hà Nội bầu không quá 55 ủy viên và TPHCM không quá 65 ủy viên. Ban thường vụ giới hạn không vượt quá 1/3 số ủy viên ban chấp hành.

Đại biểu tham dự đại hội cũng được quy định cụ thể. Công đoàn xã, phường có tối đa 200 đại biểu chính thức, công đoàn cấp tỉnh không quá 500, riêng Hà Nội không quá 550 đại biểu và TPHCM không quá 650 đại biểu. Khách mời tại các đại hội không vượt quá 15% tổng số đại biểu ở cấp cơ sở và 30% ở cấp tỉnh, ngành.

PHÚC HẬU