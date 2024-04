Công nghệ tế bào gốc điều trị suy giảm miễn dịch nguyên phát

Phòng nghiên cứu Đại học Hong Kong. Ảnh: HKU

Theo các nhà nghiên cứu của HKU, suy giảm miễn dịch nguyên phát là bệnh di truyền gây những đợt nhiễm trùng tái phát thường xuyên hoặc khó điều trị. Nhiều người bị suy giảm miễn dịch nguyên phát do bẩm sinh thiếu một số chất miễn dịch bảo vệ cơ thể, làm cho họ nhạy cảm hơn với các vi trùng và dễ bị các bệnh nhiễm trùng.

Do hiếm gặp nên nhiều bệnh thường bị đánh giá thấp và không được điều trị đầy đủ. Kết quả nghiên cứu trên được công bố trên tạp chí The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Nhóm nghiên cứu đã lấy mẫu máu của bệnh nhân và xây dựng mô hình bệnh cá nhân hóa để thử nghiệm các phương pháp điều trị. Nền tảng tế bào gốc mới của nhóm nghiên cứu chứng minh tiềm năng của liệu pháp gene cá nhân hóa trong điều trị các bệnh suy giảm miễn dịch nguyên phát, từ đó cung cấp các lựa chọn điều trị thích hợp nhất cho người bệnh.

PHƯƠNG NAM