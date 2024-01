Công tác dân vận phải chủ động tham mưu các giải pháp hỗ trợ người yếu thế

Tham dự hội nghị, về phía Trung ương có các đồng chí: Đỗ Văn Phớn, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Vũ Anh Tuấn, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các đồng chí Trưởng, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Quang cảnh hội nghị

Nhiều chuyển biến tích cực

Theo báo cáo, công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố năm 2023 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, chăm lo đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần công nhân và người lao động, góp phần xây dựng tốt quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

HĐND TPHCM đã triển khai nhiều phương thức hoạt động mới hiệu quả đem lại tính tương tác cao được người dân Thành phố quan tâm, đánh giá cao. Phương thức hoạt động của công tác dân vận của cơ quan nhà nước được đổi mới, chú trọng công tác tiếp xúc, đối thoại giữa các cấp ủy, chính quyền với nhân dân, có nhiều cách làm mới để phát huy dân chủ, giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc. Đặc biệt, việc tổ chức “Hội nghị nhân dân”, cải cách thủ tục hành chính, chăm lo an sinh xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ, xây dựng và phát triển thành phố. Quy chế làm việc của cơ quan, quy chế văn hóa công sở, quy chế ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức được rà soát, bổ sung, ban hành mới theo hướng "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" cùng tác phong “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và trách nhiệm với dân”.

Đồng chí Đỗ Văn Phớn và đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023

Một trong những kết quả khác là hệ thống dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo”; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân với nhiều mô hình hay, sáng tạo, hướng về cơ sở. Nhận thức về dân chủ, thực hành dân chủ và kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở tiếp tục được phát huy.

Phải nắm chắc tình hình nhân dân

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao công tác dân vận của Đảng tại TPHCM. Nhấn mạnh về công tác dân vận gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên…, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu mỗi cán bộ làm công tác dân vận phải phân biệt được tình hình nhân dân và dư luận xã hội.

“Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị - xã hội thành phố phải nắm chắc tình hình nhân dân, đề xuất kịp thời các giải pháp để xử lý, giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Ngăn chặn kịp thời, xử lý hiệu quả những vấn đề có phát sinh mới, có thể nảy sinh, tác động không mong muốn, ảnh hưởng đến vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố; không để sự việc nhỏ trở thành sự việc nóng”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý.

Các tập thể được tặng Giấy khen của Ban Dân vận Thành ủy TPHCM vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023

Dành nhiều thời gian phân tích về công tác dân vận chính quyền, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho rằng phải tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, gắn liền với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với phát triển chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính làm trung tâm phục vụ để cộng đồng trách nhiệm của Nhà nước trong nêu gương phục vụ nhân dân. Đồng thời, phát động phong trào dân vận khéo ở lĩnh vực công tác và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Dân vận chính quyền cũng phải nâng cao đạo đức công vụ, kỷ luật kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với nhân dân; tăng cường sự đánh giá hài lòng của nhân dân.

Đồng chí Đỗ Văn Phớn tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 25 và Chương trình hành động 42 của Thành uỷ TPHCM về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước

MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội phải tăng cường tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài; tham gia giám sát, phản biện xã hội, nhất là trong những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. “Kết quả của công tác dân vận là kết quả của tổng thể, tổng hợp và tổng hoà sức mạnh của hệ thống chính trị do dân vận làm tham mưu”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định.

Dành thời gian phân tích về tình hình trong nước và thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến TPHCM, đồng chí cho rằng công tác dân vận phải chủ động nghiên cứu, tham mưu các giải pháp phù hợp điều kiện phát triển mới. Trong đó, phối hợp chặt chẽ để nghiên cứu, triển khai hệ thống an sinh xã hội; tích hợp các giải pháp để phát triển bảo trợ xã hội, tổ chức các chương trình an sinh xã hội để hỗ trợ người yếu thế, góp phần kéo giảm khoảng cách phân hóa giàu nghèo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phớn nhận xét, kết quả công tác dân vận trên địa TPHCM đạt được năm 2023 là hết sức toàn diện, có chiều sâu; nhiều mô hình, cách làm của TPHCM tiếp tục có sức lan tỏa trong phạm vi cả nước. Đồng chí Đỗ Văn Phớn tin tưởng, từ các kết quả trên, công tác dân vận năm 2024 của TPHCM sẽ tốt hơn nữa. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy trên địa bàn TPHCM tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn đối với công tác dân vận, nhất là việc quán triệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu để hiểu hơn sâu sắc hơn các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp để hướng tới tiếp tục quan tâm, cải thiện, nâng cao hơn nữa hiệu quả phục vụ nhân dân. Thực hiện dân chủ, từ đó phát huy sức mạnh, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa nguồn lực trong nhân dân. Hệ thống dân vận, MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội cần chủ động hơn trong công tác tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của hệ thống chính trị, phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân. Nhấn mạnh đến các nghị quyết của Trung ương dành cho TPHCM, đồng chí yêu cầu Hệ thống dân vận, MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội phải cụ thể hoá để thấy trong nghị quyết này cần vận động, phát huy vai trò của người dân với những nội dung cụ thể rõ ràng để có giải pháp huy động đạt hiệu quả cao nhất. "Vấn đề căn cốt của công tác dân vận là sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của hệ thống chính trị", đồng chí nhận xét, đồng thời yêu cầu Ban Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần phối hợp chính quyền thực hiện đồng bộ các nội dung của công tác dân vận. Đồng chí gợi mở, công tác dân vận cần quan tâm nghiêm túc đánh giá những nguyên nhân, hạn chế trong thời gian qua để có giải pháp tháo gỡ; đồng thời phải đại diện cho người dân, có ý kiến, lên tiếng để các chủ trương khi ban hành nhận được sự ủng hộ của người dân.

THU HƯỜNG