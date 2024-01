Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Phước Ngọc: Vì những bữa cơm an toàn cho gia đình Việt

Lễ khai trương cửa hàng bán gạo Phước Ngọc tại số 19 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận Phú Nhuận, TPHCM

Đây là dòng sản phẩm gạo sạch với mô hình trồng lúa theo hướng hữu cơ, giúp sản phẩm đạt được chất lượng an toàn cho sức khỏe. Gạo Phước Ngọc OM18 không chỉ là thực phẩm sạch, mà còn là sự yên tâm và niềm tin mỗi khi người tiêu dùng sử dụng cho bữa cơm gia đình.

Nói về sự đa dạng, phong phú của nông sản Việt Nam, chúng ta có thể nhận thấy, Việt Nam là đất nước có nhiều nông sản chất lượng, trong đó lúa gạo luôn là một trong những loại thực phẩm đạt chất lượng ngon nhất thế giới được nhiều nước ưa chuộng, đặc biệt năm 2023 vừa qua, Việt Nam xuất khẩu hơn 8 triệu tấn gạo và lần đầu tiên đạt kỷ lục 4,8 tỷ USD. Ngoài ra, với Chương trình phát triển nông nghiệp bền vững theo chương trình giảm lượng khí thải nhà kính carbon do Chính phủ ban hành, mô hình nông nghiệp sạch và không sử dụng phân hóa học, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là xu hướng để giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng quốc tế trong thời gian tới.

Cửa hàng gạo sạch Phước Ngọc tưng bừng trong ngày khai trương

Nhận thấy được giá trị và ý nghĩa kinh tế - xã hội to lớn của việc sản xuất gạo sạch, Công ty Phước Ngọc đã tập trung nhiều thời gian, nguồn lực cho quá trình chuẩn bị, nghiên cứu, sản xuất dòng gạo sạch OM18 - giúp người nông dân tăng lợi nhuận, an toàn sức khỏe sản xuất, vừa giúp người tiêu dùng có thực phẩm an toàn, và quan trọng là góp phần phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam đạt tín chỉ carbon.

Bà Nguyễn Thị Phước, Giám đốc Công ty Phước Ngọc cho biết: “Không chỉ đơn thuần là kinh doanh mà tập thể công ty muốn tạo ra những giá trị bền vững về chất lượng bữa cơm gia đình cho người Việt. Trước nhiều thách thức của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường sống, Công ty Phước Ngọc mong muốn chung tay, trách nhiệm với mọi người, với cộng đồng quốc tế trong việc giảm lượng khí thải Carbon trong ngành nông nghiệp, xây dựng một nền nông nghiệp xanh, an toàn cho sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng”.

Cửa hàng gạo sạch Phước Ngọc đã lên kệ sẵn sàng phục vụ khách hàng

Rất nhiều chương trình khuyến mại dành cho khách hàng tới tham quan và mua sắm sản phẩm gạo Phước Ngọc OM18 từ hôm nay đến 31-1-2024

Có thể thấy, Việt Nam cũng là nước đầu tiên xây dựng và phát triển kế hoạch 1 triệu ha lúa chất lượng cao và phát thải thấp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân. Là một doanh nghiệp sản xuất nông sản, Công ty Phước Ngọc mong muốn góp một phần nhỏ vào hành trình chung tay vì một nền nông nghiệp xanh, phát thải thấp, và dòng sản phẩm gạo sạch OM18 sẽ là bước đi đầu tiên mang nhiều gửi gắm, yêu thương vì giá trị sức khỏe và những bữa cơm ngon, an toàn cho gia đình Việt. Chọn theo đuổi và phát triển dòng gạo sạch không chỉ để định vị thương hiệu, mà còn vì người trồng lúa, vì người tiêu dùng và vì môi trường sạch - xanh.

Gạo sạch Phước Ngọc OM18 là giống lúa được công ty nghiên cứu lai tạo một thời gian khá lâu trước khi chính thức cho ra mắt người tiêu dùng. Thời gian tới, công ty vẫn sẽ tiếp tục cải tiến giống lúa này để đảm bảo chất lượng bền vững theo thời gian.

Công ty xây dựng quy trình kiểm soát chặt chẽ từ cánh đồng tới bàn ăn. Thông qua việc mở rộng bao tiêu cánh đồng lúa, đảm bảo quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt từ giai đoạn giống, gieo trồng, sản xuất, thu hoạch đảm bảo không dư lượng lượng phân bón hóa học và tuyệt đối không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tiến dần đến canh tác hữu cơ 100%.

Về chiến lược lâu dài, công ty hoạch định phát triển vùng trồng quy mô lớn, cây giống và ứng dụng công nghệ cao trong gieo trồng, sản xuất, chế biến cho sản phẩm Gạo sạch và ớt sạch để tạo ra giá trị cốt lõi bền vững với những dòng sản phẩm xanh, sạch, an toàn cho người tiêu dùng và thân thiện với môi trường.

Trước những thách thức của biến đổi khí hậu, biến động thị trường, biến chuyển xu thế tiêu dùng, chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo cần có những thích ứng linh hoạt để trở nên chuyên nghiệp và bền vững, và Công ty Phước Ngọc sẽ luôn phát triển không nằm ngoài những ý nghĩa đó.

YẾN NGỌC