Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thới An thông báo (lần 1)

Ngày 24-4-2026, ngày 29-4-2026 và ngày 04-5-2026, Ủy ban nhân dân phường Thới An đã ban hành Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng đường Liên phường Thới An - Thạnh Xuân (tuyến 2) đối với 471 trường hợp.

Căn cứ Quyết định số 6128/QĐ-SGTVT ngày 30-10-2018 của Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng) về phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng đường Liên phường Thới An - Thạnh Xuân (tuyến 2);

Căn cứ Nghị quyết số 389/NQ-HĐND ngày 28-8-2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường Liên phường Thới An - Thạnh Xuân (tuyến 2);

Căn cứ Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 25-2-2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Dự án Xây dựng đường Liên phường Thới An - Thạnh Xuân (tuyến 2).

Ngày 24-4-2026, ngày 29-4-2026 và ngày 04-5-2026, Ủy ban nhân dân phường Thới An đã ban hành Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng đường Liên phường Thới An - Thạnh Xuân (tuyến 2) đối với 471 trường hợp.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thới An và Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thới An đã phối hợp niêm yết công khai Thông báo thu hồi đất của 471 trường hợp và danh sách các trường hợp bị ảnh hưởng trong dự án tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Thới An và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi (khu phố 26, 27, 28, 29, 30 và 31).

Để đảm bảo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đúng đối tượng, Ủy ban nhân dân phường Thới An thông báo công khai các trường hợp chưa nhận Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án, cụ thể như sau:

1. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Tuấn Thanh (MHD: 23):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 71,2m2

- Thuộc MPT 61,62,63 TBĐ số 02 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2078/TB-UBND ngày 24-4-2026.

2. Trường hợp ông (bà) Lương Thị Vinh (MHD: 24):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 70,7m2

- Thuộc MPT 63,64,83,84 TBĐ số 02 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2032/TB-UBND ngày 24-4-2026.

3. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Quý Dương (MHD: 43):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 17,5m2

- Thuộc MPT 98 TBĐ số 02 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2086/TB-UBND ngày 24-4-2026.

4. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Đắc Thành và Nguyễn Thị Ngọc Quế (MHD: 90):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 71,8m2

- Thuộc MPT 238,520, đường (a), TBĐ số 01 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2454/TB-UBND ngày 29-4-2026.

5. Trường hợp ông (bà) Lại Quang Trung (MHD: 117):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 2655,6m2

- Thuộc MPT 691, đường (a), rạch (b), TBĐ số 01 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2092/TB-UBND ngày 24-4-2026.

6. Trường hợp ông (bà) Lại Quang Trung (MHD: 118):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 63,5m2

- Thuộc MPT 2, bờ đất (a), rạch (b), TBĐ số 06 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2268/TB-UBND ngày 24-4-2026.

7. Trường hợp ông (bà) Tạ Ngọc Hiếu (MHD: 142):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 1022,4m2

- Thuộc MPT 681, bờ đất (a), rạch (b), TBĐ số 06 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2188/TB-UBND ngày 24-4-2026.

8. Trường hợp ông (bà) Tạ Ngọc Hiếu (MHD: 146):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 218,3m2

- Thuộc MPT 677, bờ đất (a), TBĐ số 06 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2066/TB-UBND ngày 24-4-2026.

9. Trường hợp ông (bà) Lạ Tuấn Anh (MHD: 147):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 493,7m2

- Thuộc MPT 671, bờ đất (a), TBĐ số 06 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2303/TB-UBND ngày 24-4-2026.

10. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Đình Liêm (MHD: 155):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 1294,9m2

- Thuộc MPT 18, bờ đất (a), rạch (b), TBĐ số 45 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2017/TB-UBND ngày 24-4-2026.

11. Trường hợp ông (bà) Trần Thị Cẩm Linh và Lê Thị Thanh Hồng (MHD: 157):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 747,1m2

- Thuộc MPT 511, bờ đất (a), rạch (b), TBĐ số 45 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2374/TB-UBND ngày 24-4-2026.

12. Trường hợp ông (bà) Tô Thị Thu Thảo (MHD: 158):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 150,1m2

- Thuộc MPT 46, bờ đất (a), rạch (b), TBĐ số 45 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2310/TB-UBND ngày 24-4-2026.

13. Trường hợp ông (bà) Bùi Ngọc Giao (MHD: 159):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 709,6m2

- Thuộc MPT 42,45, bờ đất (a), rạch (b), TBĐ số 45 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2275/TB-UBND ngày 24-4-2026.

14. Trường hợp ông (bà) Trần Thị Thanh Thúy (MHD: 167):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 684,91m2

- Thuộc MPT 64, TBĐ số 45 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2343/TB-UBND ngày 24-4-2026.

15. Trường hợp ông (bà) Kiều Thị Hồng Vân (MHD: 179):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 387,6m2

- Thuộc MPT 26, TBĐ số 46 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2164/TB-UBND ngày 24-4-2026.

16. Trường hợp Các hàng thừa kế của ông Trần Bửu An (MHD: 197):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 475,9m2

- Thuộc MPT 13, TBĐ số 47 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2022/TB-UBND ngày 24-4-2026.

17. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Thế Dũng, Cao Thị Ngọc Sang, Lê Minh Trường và Trịnh Thị Én (MHD: 203):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 35,1m2

- Thuộc MPT 509,12, bờ đất (a), rạch (b), TBĐ số 47 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 1927/TB-UBND ngày 24-4-2026.

18. Trường hợp ông (bà) Hồ Thị Năm (MHD: 205):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 3012,6m2

- Thuộc MPT 1,2,3,4, rạch (b), TBĐ số 47 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2245/TB-UBND ngày 24-4-2026.

19. Trường hợp ông (bà) Ôn Câu (MHD: 207):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 626,3m2

- Thuộc MPT 86, bờ đất (a), TBĐ số 48 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 1915/TB-UBND ngày 24-4-2026.

20. Trường hợp ông (bà) Ôn Câu (MHD: 208):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 157m2

- Thuộc MPT 86, bờ đất (a), TBĐ số 48 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2250/TB-UBND ngày 24-4-2026.

21. Trường hợp ông (bà) Trần Đình Thảo (MHD: 213):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 373,9m2

- Thuộc MPT 501, TBĐ số 48 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 1918/TB-UBND ngày 24-4-2026.

22. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Thị Bé Em (MHD: 215):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 88,2m2

- Thuộc MPT 89, bờ đất (a), TBĐ số 48 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2253/TB-UBND ngày 24-4-2026.

23. Trường hợp ông (bà) Đậu Trường Tính (MHD: 217):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 520,5m2

- Thuộc MPT 554, TBĐ số 48 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 1920/TB-UBND ngày 24-4-2026.

24. Trường hợp ông (bà) Vũ Thị Nghìn và Nguyễn Vũ Minh Quang (MHD: 220):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 274,2m2

- Thuộc MPT 2, TBĐ số 61 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2204/TB-UBND ngày 24-4-2026.

25. Trường hợp Các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Tạo (MHD: 222):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 1124,4m2

- Thuộc MPT 4, TBĐ số 61 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2065/TB-UBND ngày 24-4-2026.

26. Trường hợp ông (bà) Phạm Tấn Tài (MHD: 224):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 1067,8m2

- Thuộc MPT 10, bờ đất (a), rạch (b), TBĐ số 61 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 1922/TB-UBND ngày 24-4-2026.

27. Trường hợp ông (bà) Trần Thị Tám (MHD: 231):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 582,7m2

- Thuộc MPT 97, đường (a), TBĐ số 60 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2149/TB-UBND ngày 24-4-2026.

28. Trường hợp ông (bà) Trần Công Minh và Phan Ngọc Phụng (MHD: 236):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 224,5m2

- Thuộc MPT 406, đường (a), TBĐ số 60 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2067/TB-UBND ngày 24-4-2026.

29. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Công Hiệp và Phạm Thị Kim Loan (MHD: 247):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 122,2m2

- Thuộc MPT 87, đường (a), TBĐ số 60 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2207/TB-UBND ngày 24-4-2026.

30. Trường hợp ông (bà) Võ Minh Công và Lê Thị Ánh Nguyệt (MHD: 249):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 46,2m2

- Thuộc MPT 752, đường (a), TBĐ số 60 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2129/TB-UBND ngày 24-4-2026.

31. Trường hợp ông (bà) Võ Minh Công và Lê Thị Ánh Nguyệt (MHD: 250):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 45,2m2

- Thuộc MPT 753, đường (a), TBĐ số 60 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2130/TB-UBND ngày 24-4-2026.

32. Trường hợp ông (bà) Tăng Thị Bích Nguyên (MHD: 255):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 102m2

- Thuộc MPT 558, đường (a), TBĐ số 60 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2349/TB-UBND ngày 24-4-2026.

33. Trường hợp ông (bà) Tống Văn Oanh và Giang Thị Thu Hà (MHD: 261):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 200m2

- Thuộc MPT 84, đường (a), TBĐ số 60 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2353/TB-UBND ngày 24-4-2026.

34. Trường hợp ông (bà) Tống Văn Oanh và Giang Thị Thu Hà (MHD: 262):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 219,9m2

- Thuộc MPT 84, đường (a), TBĐ số 60 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2294/TB-UBND ngày 24-4-2026.

35. Trường hợp ông (bà) Lưu Hồng Tính và Nguyễn Thị Thư (MHD: 270):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 94,8m2

- Thuộc MPT 701, đường (a), TBĐ số 60 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2121/TB-UBND ngày 24-4-2026.

36. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Thị Thư (MHD: 271):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 36,5m2

- Thuộc MPT 556, đường (a), TBĐ số 60 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2124/TB-UBND ngày 24-4-2026.

37. Trường hợp ông (bà) Lưu Hồng Tính và Nguyễn Thị Thư (MHD: 272):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 33,6m2

- Thuộc MPT 555, đường (a), TBĐ số 60 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2126/TB-UBND ngày 24-4-2026.

38. Trường hợp Các hàng thừa kế của ông Trần Văn Ảnh (MHD: 295):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 80,4m2

- Thuộc MPT 507,78 đường (a), TBĐ số 59 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2316/TB-UBND ngày 24-4-2026.

39. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Trung Kiên và Hoàng Trúc Giang (MHD: 324):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 44,7m2

- Thuộc MPT 1534, đường (a), TBĐ số 59 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2287/TB-UBND ngày 24-4-/2026.

40. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Trung Kiên và Hoàng Trúc Giang (MHD: 325):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 46,3m2

- Thuộc MPT 1533, đường (a), TBĐ số 59 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2315/TB-UBND ngày 24-4-2026.

41. Trường hợp ông (bà) Bùi Thế Anh, Lê Thị Quỳnh Châu, Khổng Đình Chiến và Nguyễn Thị Thu Hương (MHD: 349):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 7,6m2

- Thuộc MPT 1120, TBĐ số 59 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2300/TB-UBND ngày 24-4-2026.

42. Trường hợp ông (bà) Lê Thị Hồng (MHD: 352):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 13,7m2

- Thuộc MPT 1408, TBĐ số 59 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2319/TB-UBND ngày 24-4-2026.

43. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Thị Tưởng (MHD: 358):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 1224,6m2

- Thuộc MPT 117, đường (a), bờ đất (a1), TBĐ số 59 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2298/TB-UBND ngày 24-4-2026.

44. Trường hợp ông (bà) Châu Quốc Hưng (MHD: 377):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 73,8m2

- Thuộc MPT 1030, TBĐ số 59 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2344/TB-UBND ngày 24-4-2026.

45. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Từ Trường và Nguyễn Hồng Nhung (MHD: 378):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 71,8m2

- Thuộc MPT 1034, TBĐ số 59 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2062/TB-UBND ngày 24-4-2026.

46. Trường hợp ông (bà) Lê Thị Minh Hiếu (MHD: 380):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 67,9m2

- Thuộc MPT 1036, TBĐ số 59 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2077/TB-UBND ngày 24-4-2026.

47. Trường hợp Các hàng thừa kế của ông Nguyễn Văn Thung (MHD: 393):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 785,9m2

- Thuộc MPT 541,110, TBĐ số 59 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2321/TB-UBND ngày 24-4-2026.

48. Trường hợp ông (bà) Bùi Mạnh Cường (MHD: 403):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 15,1m2

- Thuộc MPT 947, TBĐ số 59 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2380/TB-UBND ngày 24-4-2026.

49. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Thị Anh (MHD: 416):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 21,3m2

- Thuộc MPT 15, đường (a), TBĐ số 57 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2104/TB-UBND ngày 24-4-2026.

50. Trường hợp ông (bà) Bùi Đình Nhuận (MHD: 422):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 515.6m2

- Thuộc MPT 38, đường (a), TBĐ số 57 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2097/TB-UBND ngày 24-4-2026.

51. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Quốc Hùng và Tôn Nữ Thụy My (MHD: 425):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 266,5m2

- Thuộc MPT 426, đường (a), TBĐ số 57 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2003/TB-UBND ngày 24-4-2026.

52. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Thị Lê Trinh (MHD: 431):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 1,5m2

- Thuộc MPT 518, đường (a), TBĐ số 57 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2107/TB-UBND ngày 24-4-2026.

53. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Thị Lê Trinh (MHD: 432):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 14,1m2

- Thuộc MPT 543, đường (a), TBĐ số 57 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2328/TB-UBND ngày 24-4-2026.

54. Trường hợp ông (bà) Lê Tư Pháp (MHD: 437):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 139m2

- Thuộc MPT 53, TBĐ số 57 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2302/TB-UBND ngày 24-4-2026.

55. Trường hợp ông (bà) Lê Tư Pháp (MHD: 438):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 174,8m2

- Thuộc MPT 412, TBĐ số 57 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2063/TB-UBND ngày 24-4-2026.

56. Trường hợp ông (bà) Chu Việt Bắc (MHD: 445):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 295,4m2

- Thuộc MPT 28, đường (a), TBĐ số 57 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2367/TB-UBND ngày 24-4-2026.

57. Trường hợp ông (bà) Trần Huy Hoan (MHD: 449):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 169,4m2

- Thuộc MPT 529, TBĐ số 57 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2368/TB-UBND ngày 24-4-2026.

58. Trường hợp ông (bà) Lê Đình Vũ Long và Ngô Viết Ngọc Thanh (MHD: 450):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 154,9m2

- Thuộc MPT 100, TBĐ số 57 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2451/TB-UBND ngày 24-4-2026.

59. Trường hợp ông (bà) Lê Đình Vũ Long và Ngô Viết Ngọc Thanh (MHD: 451):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 130,1m2

- Thuộc MPT 99, TBĐ số 57 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2002/TB-UBND ngày 24-4-2026.

60. Trường hợp ông (bà) Lê Đình Vũ Long và Ngô Viết Ngọc Thanh (MHD: 452):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 114,9m2

- Thuộc MPT 98, TBĐ số 57 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2453/TB-UBND ngày 24-4-2026.

61. Trường hợp ông (bà) Lê Đình Vũ Long và Ngô Viết Ngọc Thanh (MHD: 453):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 111,1m2

- Thuộc MPT 97, TBĐ số 57 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2383/TB-UBND ngày 24-4-2026.

62. Trường hợp ông (bà) Huỳnh Văn Giàu (MHD: 455):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 117,1m2

- Thuộc MPT 102, TBĐ số 57 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2389/TB-UBND ngày 24-4-2026.

63. Trường hợp ông (bà) Huỳnh Văn Giàu (MHD: 456):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 116,0m2

- Thuộc MPT 92, TBĐ số 57 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2390/TB-UBND ngày 24-4-2026.

64. Trường hợp ông (bà) Trần Văn Qui và Lê Thị Ý Như (MHD: 362):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 162,1m2

- Thuộc MPT 1149, đường (a), TBĐ số 59 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2046/TB-UBND ngày 24-4-2026.

65. Trường hợp ông (bà) Mai Quang Tiến (MHD: 212):

- Diện tích dự kiến thu hồi: 386,2m2

- Thuộc MPT 538, TBĐ số 48 (Theo tài liệu năm 2005)

- Số Thông báo thu hồi đất: 2255/TB-UBND ngày 24-4-2026.