Thông tin kinh tế

Cần biết

Phường Linh Xuân tuyển dụng 12 viên chức năm 2026

UBND phường Linh Xuân vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng 12 viên chức làm việc tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường năm 2026.

Các vị trí tuyển dụng thuộc các lĩnh vực văn hóa, thông tin - truyền thông, môi trường, đô thị, dịch vụ công cơ bản, tổ chức - hành chính, tài chính - kế toán, kế toán và văn thư.

Hình thức tuyển dụng thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 1-6-2026 đến hết ngày 1-7-2026. Thông tin chi tiết được niêm yết tại trụ sở UBND phường Linh Xuân, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường và đăng tải trên các kênh thông tin chính thức của địa phương.

Từ khóa

UBND phường Linh Xuân Văn thư Tuyển dụng Dự tuyển Kế toán Hiện hành Niêm yết Hành chính Đô thị Cung ứng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn