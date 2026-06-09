Phường Linh Xuân tuyển dụng 12 viên chức năm 2026

UBND phường Linh Xuân vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng 12 viên chức làm việc tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường năm 2026.

Các vị trí tuyển dụng thuộc các lĩnh vực văn hóa, thông tin - truyền thông, môi trường, đô thị, dịch vụ công cơ bản, tổ chức - hành chính, tài chính - kế toán, kế toán và văn thư.

Hình thức tuyển dụng thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 1-6-2026 đến hết ngày 1-7-2026. Thông tin chi tiết được niêm yết tại trụ sở UBND phường Linh Xuân, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường và đăng tải trên các kênh thông tin chính thức của địa phương.