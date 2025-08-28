Về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng; thuộc công trình Nạo vét duy tu khu nước trước cầu K17&K18 - Bến cảng Bông Sen năm 2025

Kính gửi:



- Công Ty TNHH MTV Hoàng Khang;

- Công Ty TNHH Minh Hằng;

- Công Ty TNHH Hàng Hải Sao Mai;

- Công Ty TNHH Trục Vớt Song Thương;

- Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Vạn Hạnh Xuân.



Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ ngày 26/8/2025 của Công ty Liên doanh Bông Sen về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây dựng; thuộc công trình Nạo vét duy tu khu nước trước cầu K17, K18 – Bến cảng Bông Sen năm 2025;

Công ty Liên doanh Bông Sen thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây dựng; thuộc công trình Nạo vét duy tu khu nước trước cầu K17, K18 – Bến cảng Bông Sen năm 2025 với các nội dung như sau:

1. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vạn Hạnh Xuân.

- Địa chỉ: 1186/78/11 Huỳnh tấn Phát, Khu phố 6, Xã Nhà Bè, TP.HCM.

- Giá trúng thầu: 8.316.000.000 đồng.

Bằng chữ: Tám tỷ, ba trăm mười sáu triệu đồng.

Giá trên đã bao gồm thuế, phí và các chi phí khác (nếu có).

- Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 140 ngày.

Lý do: Nhà thầu xếp hạng 1.

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng thầu, nhà thầu phải đến để hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Trong trường hợp nhà thầu không đến để ký kết hợp đồng thì xem như nhà thầu tự ý không nhận thầu. Khi đó, Công ty Liên doanh Bông Sen sẽ mời Nhà thầu xếp hạng thứ 2 trong danh sách xếp hạng vào đàm phán thương thảo hợp đồng.

2. Nhà thầu không trúng thầu:

2.1. Công ty TNHH MTV Hoàng Khang

Lý do: Không vượt qua bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

2.2. Công ty TNHH Trục vớt Song Thương

Lý do: Không vượt qua bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

2.3. Công ty TNHH Minh Hằng

Lý do: Nhà thầu xếp hạng 2.

2.4. Công ty TNHH Hàng Hải Sao Mai

Lý do: Nhà thầu xếp hạng 3

Công ty Liên doanh Bông Sen xin chân thành cảm ơn các Quý Công ty đã quan tâm tham dự gói thầu trên và mong nhận được sự hợp tác của các Quý Công ty vào những lần sau.

Trân trọng thông báo.