EVNSPC: Hoàn thành chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” tại các tỉnh miền Nam

Ông Lê Xuân Hải – Thành viên HĐTV EVNSPC (thứ 4 từ trái sang) cùng đại diện chính quyền địa phương trao tặng nhà cho gia đình anh Lê Anh Thương (xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long)

Trách nhiệm xã hội trong chiến lược phát triển bền vững

Theo đó, EVNSPC cùng các Công ty Điện lực trực thuộc đã phối hợp tích cực với chính quyền các địa phương phía Nam hoàn thành công tác hỗ trợ xây dựng và bàn giao nhà cho 315 hộ gia đình, đảm bảo đúng đối tượng, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Ông Bùi Quốc Hoan - Phó Tổng giám đốc EVNSPC cho biết, cùng với nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục cho sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân trên địa bàn quản lý, EVNSPC luôn xác định trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Tổng công ty. Hằng năm, EVNSPC và các đơn vị thành viên đều dành nguồn lực đáng kể thực hiện các chương trình vì cộng đồng như: Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách…

Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển vừa qua (30-4-1975 – 30-4-2025), đồng thời nhằm hưởng ứng thiết thực, hiệu quả phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát do Chính phủ phát động, EVNSPC đã dành toàn bộ số tiền 18,9 tỷ đồng tiết kiệm được từ việc không tổ chức các hoạt động chào mừng, lễ kỷ niệm thành lập để ủng hộ các tỉnh phía Nam xóa nhà tạm, nhà dột nát, với 315 căn nhà (60 triệu đồng/căn nhà).

EVNSPC mong rằng, những ngôi nhà mới, kiên cố được hoàn thành, bàn giao ngay trước mùa mưa, sẽ giúp các hộ dân yên tâm hơn trong cuộc sống, đồng thời có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua mọi khó khăn, tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương, ông Bùi Quốc Hoan chia sẻ.

Những ngôi nhà Đại đoàn kết

Là một trong những hộ gia đình được EVNSPC hỗ trợ xây dựng nhà, anh Lê Anh Thương (xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ, cuộc sống khó khăn, ước mơ có được ngôi nhà che mưa, chắn gió với gia đình anh tưởng chừng như không thể nào thực hiện. Được chính quyền địa phương và ngành Điện miền Nam hỗ trợ xây nhà, vợ chồng tôi vui lắm. Nay lại được nhận nhà may trước mùa mưa bão, gia đình tôi yên tâm, không còn lo lắng vào những ngày mưa gió… Cảm ơn ngành Điện, cảm ơn các cấp chính quyền rất nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ gìn ngôi nhà cẩn thận, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Còn bà Trần Ngọc Lây, ấp Đông Lợi, xã Đông Thuận, TP Cần Thơ cho biết, chồng bà đã mất, cuộc sống rất khó khăn nên dù căn nhà cũ dột nát bà vẫn không có điều kiện sửa sang, xây mới. Nay được sự giúp đỡ, hỗ trợ của ngành Điện miền Nam, của chính quyền địa phương các cấp, ngôi nhà được xây dựng khang trang, kiên cố. “Tôi và các con mừng lắm! Cảm ơn chính quyền các cấp, cảm ơn ngành Điện rất nhiều. Tôi sẽ chăm chỉ làm ăn, cố gắng vươn lên trong cuộc sống và bảo vệ, chăm lo ngôi nhà thật tốt”, bà Lây chia sẻ.

Những ngôi nhà Đại đoàn kết được hỗ trợ, tuy giá trị không cao, nhưng chứa đựng nghĩa tình, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp; đồng thời thể hiện tấm lòng, tình cảm sẻ chia của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để tiếp thêm sức mạnh, động viên, khuyến khích hộ nghèo, hộ cận nghèo hăng hái lao động sản xuất, tự lực vươn thoát nghèo xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ngoài 315 căn nhà đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng, EVNSPC đang tiếp tục vận động từ các nguồn tài trợ khác để hỗ trợ xây dựng thêm 500 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 30 tỷ đồng, tiếp tục đồng hành cùng các địa phương thực hiện chương trình Xoá nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ phát động.

Ông Bành Đức Hoài - Thành viên HĐTV EVNSPC (thứ 3 từ trái sang) và ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long (thứ 4 từ phải sang) thực hiện nghi thức bàn giao nhà cho gia đình ông Nguyễn Văn Chẻm (xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp)

Ông Bùi Quốc Hoan – Phó Tổng giám đốc EVNSPC và Bà Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ thực hiện nghi thức khánh thành nhà tại hộ gia đình bà Trần Ngọc Lây, xã Đồng Thuận

EVNSPC trao tặng nhà cho các hộ dân khó khăn về nhà ở tại Đồng Nai

ĐÌNH HOÀNG