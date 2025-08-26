8Wonder: Moments of Wonder 2025: Khi âm nhạc viết nên tinh thần Việt Nam hùng cường và khát vọng vươn xa

Tối 23-8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), hơn 50.000 khán giả đã sống trọn trong cảm xúc bùng nổ của siêu nhạc hội 8Wonder: Moments of Wonder 2025, sự kiện nghệ thuật đặc biệt do Tập đoàn Vingroup tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động chính thức chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Bùng nổ cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc

“8Wonder cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của Vingroup để đưa Việt Nam trở thành điểm đến văn hóa khu vực. Tôi thích màn song ca của Tlinh với J Bavil, đây là dấu ấn đáng nhớ khi một nghệ sĩ Việt kết hợp với ngôi sao quốc tế trên sân khấu, đánh dấu việc tiến ra thế giới của ngành công nghiệp giải trí Việt Nam”, chuyên gia nghiên cứu nghệ thuật biểu diễn Đinh Tuấn Đạt, người đã theo dõi 8Wonder từ năm 2023, chia sẻ khi đại nhạc hội tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia vừa khép lại.

Ngay từ khoảnh khắc mở màn, khi ánh đèn vụt sáng và dàn âm thanh trầm hùng cất lên, cả không gian khổng lồ biến thành một “vũ trụ cảm xúc”. Hệ thống màn hình LED dựng thành những khối hình đa tầng, ánh sáng laser quét ngang bầu trời đêm, tạo nên một đại cảnh rực rỡ cực kỳ ấn tượng. Từng nhịp bass dội vào lồng ngực, khiến khán giả không chỉ nghe mà còn “cảm” được âm nhạc bằng mọi giác quan. Trong sự choáng ngợp ấy, S(TRONG) Trọng Hiếu xuất hiện, giọng hát khỏe khoắn cất lên với Kho báu, mở toang cánh cửa cảm xúc cho đêm diễn.

Một trong những màn biểu diễn tạo nên ấn tượng đặc biệt trong không khí cả nước hướng tới dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh, là Bắc Bling của Hòa Minzy. Phiên bản Bắc Bling tại 8Wonder: Moments of Wonder mang tới cảm xúc tự hào cho hơn 5 vạn khán giả với hình ảnh hơn 200 em học sinh trong màu áo cờ đỏ sao vàng tiến ra sân khấu. Dưới khán đài, khán giả không ngớt gọi tên Hòa Minzy, cho thấy các tiết mục của nữ ca sĩ quê Bắc Ninh đã thực sự chạm tới cảm xúc của người xem.

Không khí được đẩy cao khi Soobin bước ra trong chiếc áo dài cách điệu, khởi đầu bằng ca khúc Người Việt. Anh đứng giữa biển ánh sáng từ hàng vạn chiếc điện thoại, hỏi: “Các bạn có tự hào khi là người Việt Nam không?”, và tiếng đáp lại vang rền như sấm. Khoảnh khắc ấy, âm nhạc đã vượt khỏi phạm vi sân khấu để trở thành một lời tuyên ngôn cộng hưởng của tinh thần dân tộc.

Chuyên gia Đinh Tuấn Đạt nhận xét, nhà tổ chức Vingroup đã rất tài tình khi khéo léo đưa thông điệp ẩn vào tiết mục của Soobin. Đặt trong dịp đại lễ mừng 80 năm Quốc khánh, điều này càng trở nên ý nghĩa. “Từng nốt đàn bầu mà Soobin chơi trên sân khấu 8Wonder như kéo khán giả trở về với cội nguồn, để rồi piano và beat hiện đại lại đưa họ trở lại với hiện tại, như một hình ảnh ẩn dụ ý nghĩa rằng văn hóa Việt đang vươn ra biển lớn, đang hòa quyện với dòng chảy quốc tế”, ông Đạt phân tích.

Cả không gian như thay đổi hoàn toàn khi DPR IAN xuất hiện. Ánh sáng xanh tím bao trùm, giai điệu ma mị vang lên, giọng hát và phong thái cuốn hút của anh khiến khán giả bùng nổ. Trong loạt hit, từ Don’t Go Insane đến Limbo, cao trào nhất là khi anh bất ngờ tiến xuống gần fan, nhận chiếc nón lá, đội lên và phiêu cùng guitar bass.

Đỉnh điểm bùng nổ đến khi Tlinh xuất hiện cùng J Balvin. Trên sân khấu, ánh sáng chuyển động liên tục, mô phỏng không khí carnival Latin, trong khi giọng rap đầy năng lượng của Tlinh hòa vào nhịp điệu sôi động của ông hoàng Latin. Khán giả vừa nhảy vừa hò hét, phất cờ Việt Nam giữa biển người. Với khán giả, đó là màn trình diễn rực lửa. Nhưng với giới quan sát, đó là khoảnh khắc lịch sử: một nghệ sĩ Việt đã thật sự đứng ngang hàng cùng ngôi sao thế giới, không phải với vai trò “khách mời phụ họa”, mà bằng chính cá tính và bản sắc riêng. Từ khoảnh khắc ấy, giấc mơ “Made in Vietnam - Heard Worldwide” không còn xa vời, mà đã bắt đầu hiện diện ngay trên sân khấu 8Wonder. Sự xuất hiện của hai quốc kỳ trên sân khấu 8Wonder còn là một hành động tôn vinh bản sắc dân tộc, chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về tình hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau.

Dấu ấn đưa Việt Nam thành điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực

Nhìn lại toàn bộ hành trình của 8Wonder – Moments of Wonder 2025, dễ nhận ra rằng đây không đơn thuần là một sự kiện giải trí, mà là một thông điệp chiến lược về văn hóa. Từng chi tiết, từ cách lựa chọn nghệ sĩ, concept âm nhạc, không gian trình diễn, cho tới hình thức hợp tác quốc tế,… đều phản ánh một tầm nhìn dài hạn: đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới bằng ngôn ngữ toàn cầu là âm nhạc và nghệ thuật.

Khi Hòa Minzy mang Bắc Bling lên sân khấu cùng 200 em nhỏ trong trang phục cờ đỏ sao vàng, gắn với sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hay khi Tlinh vẫy lá cờ Việt Nam cùng ngôi sao tỉ view J Balvin mang lời chào Colombia tới Việt Nam,… đó chính là cách biến chất liệu truyền thống thành sản phẩm nghệ thuật hiện đại, vừa gần gũi với giới trẻ, vừa dễ dàng được thế giới tiếp nhận.

Theo chuyên gia Đinh Tuấn Đạt, “mỗi màn trình diễn tại 8Wonder là một lát cắt văn hóa, vừa tôn vinh giá trị dân tộc, vừa mở đường để hội nhập quốc tế”.

Là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 8Wonder: Moments of Wonder có ý nghĩa nhiều hơn một đêm nhạc. Sân khấu đặt ngay tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia trở thành nơi nghệ sĩ Việt và nghệ sĩ quốc tế cùng sánh vai, cùng hát, cùng sáng tạo.

TS Bùi Quốc Việt, nguyên thành viên Hội đồng tư vấn độc lập Hiệp hội lữ hành Việt Nam, nhận định: “8Wonder đã tạo ra con đường hai chiều, đưa thế giới đến với Việt Nam và Việt Nam bước ra thế giới. Sự kiện âm nhạc quốc tế của Vingroup đã khẳng định vị thế Việt Nam đang trở thành điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực”.

Cũng theo TS Việt, với Vingroup, 8Wonder không đơn thuần là một minh chứng về năng lực tổ chức sự kiện quốc tế lớn. Ý nghĩa quan trọng hơn nằm ở tinh thần đồng hành cùng đất nước, khi doanh nghiệp chọn cách đóng góp vào sự phát triển văn hóa. Việc kiến tạo một sân khấu quốc tế cho nghệ sĩ Việt chính là cách doanh nghiệp chung tay xây dựng giá trị, nuôi dưỡng tinh thần dân tộc và khát vọng vươn xa.

Khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ, hòa trong niềm hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 8Wonder – Moments of Wonder 2025 đã vượt lên khuôn khổ một đại nhạc hội. Sự kiện trở thành biểu tượng mới - biểu tượng của niềm tự hào, của sự hội nhập, và trên hết, của khát vọng Việt Nam hùng cường, vươn xa cùng thời đại.

ĐỨC HOÀNG