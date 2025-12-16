“Công ty quốc dân” Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ số

Giai đoạn chuyển mình, bứt phá của mỗi quốc gia đều không thể thiếu vắng những doanh nghiệp “quốc dân” đóng góp tích cực cho quá trình đó. Với định hướng vươn mình bằng công nghệ trong kỷ nguyên 4.0, Việt Nam đã sản sinh ra những công ty quốc dân thế hệ mới: những doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ.

Năm 2025 đánh dấu chặng đường 15 năm liên tục mở rộng hệ sinh thái để phục vụ người Việt của MoMo

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Việt Nam đặt mục tiêu chuẩn bị nghiêm túc, toàn diện, có trọng điểm để nắm bắt cơ hội phát triển, trong đó công nghệ số được xác định là động lực chính, là con đường để nâng cao năng suất lao động và thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.

Những năm gần đây, Việt Nam tích cực thúc đẩy làn sóng khởi nghiệp nhằm hình thành đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp công nghệ trên nền tảng 4.0, được kỳ vọng trở thành những doanh nghiệp “quốc dân thế hệ mới”. Họ là những người làm chủ công nghệ lõi, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ gắn bó chặt chẽ với đời sống của hàng chục triệu người và đóng góp trực tiếp cho các mục tiêu quốc gia.

Trong số đó, MoMo là một cái tên tiêu biểu cho mô hình này.

15 năm công nghệ do người Việt, cho người Việt

Điều khiến MoMo trở nên khác biệt không chỉ nằm ở việc một công ty khởi nghiệp có thể phát triển bền bỉ suốt 15 năm. Cốt lõi hơn cả là trong suốt chặng đường đó, bất kể mô hình kinh doanh hay chu kỳ công nghệ thay đổi thế nào, MoMo vẫn kiên định với một niềm tin: công nghệ phải do người Việt làm chủ và phải giải quyết được những nhu cầu rất Việt Nam.

Khởi điểm từ một hạ tầng kỹ thuật được xây dựng hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư trong nước, MoMo sớm nhận ra những bài toán đặc thù của thị trường Việt Nam: giao dịch nhỏ nhưng lặp lại liên tục; sự song hành của tiền mặt và thanh toán số; khoảng trống dữ liệu của nhóm chưa có lịch sử tín dụng. Việc làm chủ kiến trúc lõi giúp MoMo thiết kế một nền tảng phù hợp với nhịp sống tài chính của hàng chục triệu người dân.

Trên nền tảng đó, AI trở thành năng lực trung tâm của MoMo. Hơn 200 chuyên gia AI vận hành hàng trăm mô hình theo thời gian thực, từ chống gian lận, chấm điểm tín dụng đến cá nhân hóa. Trải nghiệm người dùng mang dấu ấn rất Việt Nam: thanh toán QR từ siêu thị đến chợ dân sinh; dịch vụ công trực tuyến tích hợp ngay trên ứng dụng; các sản phẩm cá nhân hóa dựa trên hành vi chi tiêu nhỏ và đa dạng của người Việt.

Song song đó, MoMo đầu tư mạnh vào an toàn và tuân thủ — từ chuẩn PCI DSS 4.0, ISO/IEC 27001 đến công nghệ eKYC — để đồng hành cùng Chính phủ trong các sáng kiến chuyển đổi số quốc gia.

Tất cả những lớp công nghệ đó được kết nối bởi một sợi chỉ đỏ duy nhất: công nghệ phải phục vụ chính xác những gì người Việt cần, theo cách mà người Việt cảm thấy tự nhiên, dễ dùng và an toàn.

Đóng góp cho các mục tiêu quốc gia

MoMo hiện là nền tảng thanh toán cho hơn 90% dịch vụ hành chính công trên toàn quốc. Năm 2024, giao dịch qua MoMo chiếm khoảng 35% tổng giao dịch không dùng tiền mặt trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và gần 50% giao dịch nộp lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến.

Góp phần thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, MoMo ứng dụng AI để mở rộng dịch vụ tài chính số tới những nhóm chưa hoặc ít tiếp cận ngân hàng. Thông qua các sản phẩm như Ví Trả Sau và Vay Nhanh, hàng triệu người lần đầu tiếp cận được các khoản tín dụng chính thống.

“Công nghệ có thể thay đổi, sản phẩm sẽ phải thay đổi nhưng hàng chục triệu người dân Việt Nam sẽ vẫn có một nhu cầu không đổi là có một cuộc sống tài chính tốt đẹp hơn”, ông Nguyễn Bá Diệp – Đồng sáng lập Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo, nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Bá Diệp, Đồng sáng lập Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo

MoMo là một trong những đại diện tiêu biểu cho tinh thần làm chủ công nghệ và phụng sự người Việt bằng công nghệ, góp phần hình thành thế hệ “công ty quốc dân” mới trong kỷ nguyên số.

QUANG MINH