Vé Vietjet giảm 100% trong 3 ngày vàng từ 17 đến 19-12

Không khí du lịch cuối năm càng thêm náo nhiệt khi Vietjet mở bán triệu vé giảm tới 100% trong 3 ngày vàng khuyến mãi hấp dẫn, mang đến cơ hội bay khắp trong và ngoài nước, cùng “biết ơn chính mình với hành trình trên mây” với chi phí siêu tiết kiệm, sẵn sàng chào năm mới 2026.

Theo đó, từ 0g ngày 17-12-2025 đến 23 giờ ngày 19-12-2025 (UTC+7), hành khách đặt vé Eco và nhập mã BIGTHANKS tại website www.vietjetair.com và ứng dụng di động Vietjet Air sẽ có cơ hội nhận ưu đãi giảm giá lên tới 100% (chưa bao gồm thuế, phí). Chương trình áp dụng cho toàn mạng bay nội địa và quốc tế của Vietjet với thời gian bay từ 5-1-2026 đến 31-12-2026 (*).

Ngoài ra, tại phiên livestream “Chuyện Bay Vietjet Kể – Once Upon a Flight” mùa Giáng sinh, diễn vào lúc 19 giờ ngày 24-12-2025 tại fanpage Facebook và kênh TikTok chính thức của Vietjet, hành khách có cơ hội nhận e-voucher giảm giá vé bay đến 30% (**), tham gia các minigame sôi động với những phần quà độc quyền từ Vietjet và nhiều nhãn hàng lớn.

Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ được thưởng thức các món ăn nóng, tươi ngon, thực dưỡng, đặc sắc Việt Nam như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá… và tinh hoa ẩm thực thế giới được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm trên máy bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy mang đến cơ hội quay số trúng thưởng, tích điểm đổi quà từ Vietjet và hơn 250 thương hiệu hàng đầu từ du lịch, ẩm thực, mua sắm…

Biết ơn mình bằng hành trình trên mây - Vietjet thôi!

(*) Thời gian bay cụ thể tuỳ thuộc từng đường bay.

Lưu ý: Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo chi tiết tại

https://www.vietjetair.com/vi/news/khuyen-mai-1697696806643/quy-dinh-ve-cac-chuong-trinh-khuyen-mai-khong-ap-dung-vao-cac-ngay-le-cao-diem-1754365422225

(**) Điều kiện và Điều khoản