Công ty SJC giảm giá vàng nhẫn 500.000 đồng/lượng trong khi các doanh nghiệp khác tăng giá

Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 3-12, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty SJC giảm 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 82,5 triệu đồng/lượng mua vào và 84,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, các doanh nghiệp khác đều tăng giá. Cụ thể, Công ty PNJ tăng 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 83 triệu đồng/lượng mua vào và 84,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 83 triệu đồng/lượng mua vào và 84,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 100.000 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán, báo giá ở mức 83,18 triệu đồng/lượng mua vào và 84,28 triệu đồng/lượng bán ra.

Mặc dù giá vàng nhẫn 9999 được Công ty SJC điều chỉnh giảm nhưng ghi nhận cho thấy, người đến giao dịch không đông. Trong sáng nay, người mua vàng nhẫn 9999 tại Công ty SJC được mua tối đa 5 chỉ vàng nhẫn và 1 lượng vàng miếng SJC.

Giá vàng SJC sáng nay lại đứng yên. Công ty SJC, PNJ, Tập đoàn Doji đồng loạt niêm yết ở mức 82,8 triệu đồng/lượng mua vào và 85,3 triệu đồng/lượng bán ra, giá không đổi so với hôm qua.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank) cũng vẫn niêm yết ở mức 85,3 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 2-12 ở mức 2.638 USD/ounce, tăng 2,4 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 3-12 (giờ Việt Nam) còn 2.635,9 USD/ounce, giảm hơn 2 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau quy đổi tương đương 80,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 4,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở khoảng 3,5 triệu đồng/lượng.

Trong tháng 11-2024, giá vàng thế giới đã giảm 3% - mức giảm theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 9-2023. Giá vàng thế giới đang đi ngang sau 2 phiên giảm, cắt đứt chuỗi tăng nhiều phiên trước đó do đồng USD tăng mạnh, chỉ số DXY đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt tăng vọt 0,7%, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua sử dụng các loại tiền tệ khác, từ đó gây áp lực lên giá vàng.

Đồng USD tăng sau bình luận của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump rằng các quốc gia BRICS không nên thay thế đồng USD bằng đồng tiền khác. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng lãi suất của Mỹ sẽ được duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

NHUNG NGUYỄN